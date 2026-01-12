Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет, чтобы США приобрели Гренландию, заявили в Белом доме - РИА Новости, 12.01.2026
21:36 12.01.2026 (обновлено: 21:37 12.01.2026)
Трамп хочет, чтобы США приобрели Гренландию, заявили в Белом доме
Трамп хочет, чтобы США приобрели Гренландию, заявили в Белом доме - РИА Новости, 12.01.2026
Трамп хочет, чтобы США приобрели Гренландию, заявили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп очень четко обозначил свою позицию по Гренландии - он хочет, чтобы США приобрели остров, заявила пресс-секретарь Белого Дома Каролин РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T21:36:00+03:00
2026-01-12T21:37:00+03:00
в мире, сша, гренландия, дональд трамп, каролин левитт, китай, удары сша по венесуэле
В мире, США, Гренландия, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Китай, Удары США по Венесуэле
Трамп хочет, чтобы США приобрели Гренландию, заявили в Белом доме

Белый дом: Трамп хочет приобрести Гренландию

© REUTERS / Nathan Howard
Дональд Трамп
© REUTERS / Nathan Howard
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп очень четко обозначил свою позицию по Гренландии - он хочет, чтобы США приобрели остров, заявила пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт.
"Вчера вечером президент высказался очень четко. Он сказал, что он хочет, чтобы США приобрели Гренландию, потому что считает, что, если мы этого не сделаем, в конечном итоге она будет приобретена или даже захвачена в ходе военных действий Китаем или Россией, что не хорошо ни для США, ни для Европы, ни для самой Гренландии", - сказала Левитт журналистам.
Илулиссат, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Посол Дании ответил на слова посланника Трампа об оккупации Гренландии
