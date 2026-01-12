https://ria.ru/20260112/tramp-2067467150.html
Трамп хочет, чтобы США приобрели Гренландию, заявили в Белом доме
Трамп хочет, чтобы США приобрели Гренландию, заявили в Белом доме - РИА Новости, 12.01.2026
Трамп хочет, чтобы США приобрели Гренландию, заявили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп очень четко обозначил свою позицию по Гренландии - он хочет, чтобы США приобрели остров, заявила пресс-секретарь Белого Дома Каролин РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T21:36:00+03:00
2026-01-12T21:36:00+03:00
2026-01-12T21:37:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дональд трамп
каролин левитт
китай
удары сша по венесуэле
сша
гренландия
китай
Трамп хочет, чтобы США приобрели Гренландию, заявили в Белом доме
Белый дом: Трамп хочет приобрести Гренландию