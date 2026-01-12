Рейтинг@Mail.ru
Трамп встретится с лауреатом Нобелевской премии Мачадо, пишет CNN - РИА Новости, 12.01.2026
20:16 12.01.2026
Трамп встретится с лауреатом Нобелевской премии Мачадо, пишет CNN
в мире
сша
дональд трамп
мария корина мачадо
удары сша по венесуэле
в мире, сша, дональд трамп, мария корина мачадо, удары сша по венесуэле
В мире, США, Дональд Трамп, Мария Корина Мачадо, Удары США по Венесуэле
Трамп встретится с лауреатом Нобелевской премии Мачадо, пишет CNN

CNN: Трамп встретится с лидером венесуэльской оппозиции Мачадо 15 января

© AP Photo / Matias DelacroixМария Корина Мачадо
Мария Корина Мачадо - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Мария Корина Мачадо. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг может встретиться с венесуэльским оппозиционным политиком Марией Кориной Мачадо в Белом доме, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.
"Лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо встретится с президентом Трампом в Белом доме в четверг", - написал корреспондент телеканала в соцсети X, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома.
Церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольмском концертном зале, Стокгольм, 2018 год - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Мачадо не сможет передать премию мира Трампу, заявил Нобелевский комитет
10 января, 21:28
 
