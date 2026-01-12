https://ria.ru/20260112/tramp-2067453659.html
Трамп встретится с лауреатом Нобелевской премии Мачадо, пишет CNN
Трамп встретится с лауреатом Нобелевской премии Мачадо, пишет CNN - РИА Новости, 12.01.2026
Трамп встретится с лауреатом Нобелевской премии Мачадо, пишет CNN
Президент США Дональд Трамп в четверг может встретиться с венесуэльским оппозиционным политиком Марией Кориной Мачадо в Белом доме, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T20:16:00+03:00
2026-01-12T20:16:00+03:00
2026-01-12T20:16:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
мария корина мачадо
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066603056_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_1a3045ab84405af9e838c0f2e4909d2a.jpg
https://ria.ru/20260110/nobel-2067168627.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066603056_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_55051ebf91c7488a8ded7ef865238fbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, мария корина мачадо, удары сша по венесуэле
В мире, США, Дональд Трамп, Мария Корина Мачадо, Удары США по Венесуэле
Трамп встретится с лауреатом Нобелевской премии Мачадо, пишет CNN
CNN: Трамп встретится с лидером венесуэльской оппозиции Мачадо 15 января