Трамп поздравил Маккормик с назначением на пост президента Meta*

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне опасений американцев из-за связей его администрации с технологическими компаниями поздравил бывшего заместителя советника по национальной безопасности в его первой администрации Дину Пауэлл Маккормик с назначением на пост президента Meta*.
Ранее опрос, проведенный аналитической компанией Morning Consult и некоммерческой правозащитной организацией Tech Oversight Project, показал, что 61% американцев считают, что крупные технологические компании оказывают сильное влияние на политику Трампа. При этом 49% американцев придерживаются мнения, что наибольшую выгоду от политики президента в области искусственного интеллекта получают крупные технологические гиганты, а не потребители.
"Поздравляем Дину Пауэлл Маккормик, которая только что была назначена новым президентом Meta*. (Генеральный директор компании Марк Цукерберг - ред.) сделал отличный выбор! Она фантастический и очень талантливый человек, который усердно и с отличием служил администрации Трампа", - написал президент в своей соцсети Truth Social.
Ранее Meta* сообщила о назначении Маккормик на пост президента и вице-председателя совета директоров. Она будет сотрудничать с командами по вычислительной технике и инфраструктуре, чтобы обеспечить реализацию многомиллиардных инвестиций Meta* в соответствии с целями компании.
Дина Пауэлл Маккормик занимала должность заместителя советника по национальной безопасности Трампа в его первый срок, также была старшим советником Белого дома и помощницей госсекретаря Кондолизы Райс при президенте Джордже Буше. Она также проработала 16 лет на руководящих должностях в одном из крупнейших банков Goldman Sachs.
Компания Facebook* в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
