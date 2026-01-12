Трамп поздравил Маккормик с назначением на пост президента Meta*

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне опасений американцев из-за связей его администрации с технологическими компаниями поздравил бывшего заместителя советника по национальной безопасности в его первой администрации Дину Пауэлл Маккормик с назначением на пост президента Meta*.

Ранее опрос, проведенный аналитической компанией Morning Consult и некоммерческой правозащитной организацией Tech Oversight Project, показал, что 61% американцев считают, что крупные технологические компании оказывают сильное влияние на политику Трампа. При этом 49% американцев придерживаются мнения, что наибольшую выгоду от политики президента в области искусственного интеллекта получают крупные технологические гиганты, а не потребители.

"Поздравляем Дину Пауэлл Маккормик, которая только что была назначена новым президентом Meta*. (Генеральный директор компании Марк Цукерберг - ред.) сделал отличный выбор! Она фантастический и очень талантливый человек, который усердно и с отличием служил администрации Трампа", - написал президент в своей соцсети Truth Social.

Ранее Meta* сообщила о назначении Маккормик на пост президента и вице-председателя совета директоров. Она будет сотрудничать с командами по вычислительной технике и инфраструктуре, чтобы обеспечить реализацию многомиллиардных инвестиций Meta* в соответствии с целями компании.

Дина Пауэлл Маккормик занимала должность заместителя советника по национальной безопасности Трампа в его первый срок, также была старшим советником Белого дома и помощницей госсекретаря Кондолизы Райс при президенте Джордже Буше. Она также проработала 16 лет на руководящих должностях в одном из крупнейших банков Goldman Sachs.