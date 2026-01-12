https://ria.ru/20260112/tramp-2067397172.html
Трамп назвал себя спасителем НАТО
Трамп назвал себя спасителем НАТО - РИА Новости, 12.01.2026
Трамп назвал себя спасителем НАТО
Президент США Дональд Трамп в понедельник на фоне напряженности в НАТО из-за притязаний Соединенных Штатов на Гренландию заявил, что считает себя тем, кто спас... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T16:04:00+03:00
2026-01-12T16:04:00+03:00
2026-01-12T16:08:00+03:00
в мире
сша
нато
гренландия
дания
дональд трамп
метте фредериксен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_7af370a2e390791092b02f9065603054.jpg
https://ria.ru/20260112/tramp-2067299022.html
сша
гренландия
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_4215a07caee2bdb134bcb804e851805a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нато, гренландия, дания, дональд трамп, метте фредериксен
В мире, США, НАТО, Гренландия, Дания, Дональд Трамп, Метте Фредериксен
Трамп назвал себя спасителем НАТО
Трамп на фоне напряженности вокруг Гренландии объявил себя спасителем НАТО