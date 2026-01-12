Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал себя спасителем НАТО - РИА Новости, 12.01.2026
16:04 12.01.2026 (обновлено: 16:08 12.01.2026)
Трамп назвал себя спасителем НАТО
Трамп назвал себя спасителем НАТО
Трамп на фоне напряженности вокруг Гренландии объявил себя спасителем НАТО

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник на фоне напряженности в НАТО из-за притязаний Соединенных Штатов на Гренландию заявил, что считает себя тем, кто спас альянс.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее заявила, что слова Трампа о том, что он нуждается в Гренландии, следует воспринимать серьезно. Кроме того, министр добавила, что если США нападут на члена НАТО, "всё остановится".
"Я тот, кто спас НАТО!!!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что спас НАТО от развала
В миреСШАНАТОГренландияДанияДональд ТрампМетте Фредериксен
 
 
