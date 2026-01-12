Трамп прикрывает свои имперские амбиции, считает экс-глава МИД Дании

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Дании Пер Стиг Мёллер не верит словам президента США Дональда Трампа о том, что тому нужна Гренландия ради национальной безопасности, заявив, что это просто прикрытие для империалистических амбиций главы Белого дома, сообщает датское интернет-издание Бывший министр иностранных дел Дании Пер Стиг Мёллер не верит словам президента США Дональда Трампа о том, что тому нужна Гренландия ради национальной безопасности, заявив, что это просто прикрытие для империалистических амбиций главы Белого дома, сообщает датское интернет-издание BT

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

"Он (Мёллер - ред.) ни капли не верит словам Трампа о том, что ему нужна Гренландия из-за национальной безопасности. По словам бывшего министра иностранных дел, речь идет лишь о прикрытии для империалистических амбиций Дональда Трампа", - говорится в материале издания.

Мёллер заявил, что, по его мнению, нынешний американский лидер - сумасброд, добавив, что он не питает к нему особой симпатии. Как считает экс-чиновник, американская администрация, кажется, прямо следует некой "религии насилия".

"Поэтому сейчас Пер Стиг Мёллер заявляет BT, что датскому правительству следует разоблачить "блеф" Трампа", - говорится в статье.

Как напоминает BT, в 1951 году Дания США заключили оборонное соглашение, позволяющее Вашингтону иметь в Гренландии военное присутствие. Сегодня этот договор используют в качества аргумента в пользу того, что Гренландия нужна Трампу вовсе не из-за нацбезопасности, поскольку соглашение и так дает много пространства для маневра: при необходимости в него можно вносить изменения. Мёллер напоминает, что в 2004 договор был продлен и он как тогдашний глава МИД участвовал в обсуждении поправок с американцами и гренландцами. Он призвал премьер-министра Дании Метте Фредериксен повторить за ним.

"Датскому правительству следует спросить американцев, чего им не хватает, чтобы чувствовать себя в безопасности. Если выяснится, что в стене безопасности (Дании - ред.) есть дыра, то мы должны вместе взглянуть это", - сказал Мёллер в интервью BT.

По его мнению, таким образом Трамп будет выведен на чистую воду.

В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле . В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.