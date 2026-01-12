https://ria.ru/20260112/tramp-2067303034.html
Трамп в понедельник встретится с Рубио
Трамп в понедельник встретится с Рубио - РИА Новости, 12.01.2026
Трамп в понедельник встретится с Рубио
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 12 января, встретится в Белом доме с госсекретарем Марко Рубио, примет архиепископа, следует из графика американского РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T06:53:00+03:00
2026-01-12T06:53:00+03:00
2026-01-12T06:53:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047231249_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_89068b505ae56ff0adcbc9bb5bb77fd6.jpg
https://ria.ru/20260112/tramp-2067288497.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047231249_155:0:2822:2000_1920x0_80_0_0_842f4c4c75e6d0e8cb74bbbf234c84a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, марко рубио, дональд трамп
В мире, США, Марко Рубио, Дональд Трамп
Трамп в понедельник встретится с Рубио
Трамп в понедельник встретится с Рубио и примет архиепископа
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник, 12 января, встретится в Белом доме с госсекретарем Марко Рубио, примет архиепископа, следует из графика американского лидера.
В 10.30 (18.30 мск) президент встретится в Овальном кабинете с госсекретарем Марко Рубио
. Тема встречи не анонсирована.
После, в 13.30 (21.30 мск), у американского лидера запланирована встреча с архиепископом Коакли. О чем Трамп
будет говорить со священнослужителем, также неизвестно.
Оба мероприятия пройдут в закрытом режиме – так, по крайней мере анонсируется. Но не исключено и обратное.
Президент продолжит работу в Овальном кабинете вплоть до полуночи по мск.