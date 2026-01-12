Трамп в понедельник встретится с Рубио

ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник, 12 января, встретится в Белом доме с госсекретарем Марко Рубио, примет архиепископа, следует из графика американского лидера.

В 10.30 (18.30 мск) президент встретится в Овальном кабинете с госсекретарем Марко Рубио . Тема встречи не анонсирована.

После, в 13.30 (21.30 мск), у американского лидера запланирована встреча с архиепископом Коакли. О чем Трамп будет говорить со священнослужителем, также неизвестно.

Оба мероприятия пройдут в закрытом режиме – так, по крайней мере анонсируется. Но не исключено и обратное.