Трамп в понедельник встретится с Рубио - РИА Новости, 12.01.2026
06:53 12.01.2026
Трамп в понедельник встретится с Рубио
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 12 января, встретится в Белом доме с госсекретарем Марко Рубио, примет архиепископа, следует из графика американского РИА Новости, 12.01.2026
2026
Трамп в понедельник встретится с Рубио

Трамп в понедельник встретится с Рубио и примет архиепископа

ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник, 12 января, встретится в Белом доме с госсекретарем Марко Рубио, примет архиепископа, следует из графика американского лидера.
В 10.30 (18.30 мск) президент встретится в Овальном кабинете с госсекретарем Марко Рубио. Тема встречи не анонсирована.
После, в 13.30 (21.30 мск), у американского лидера запланирована встреча с архиепископом Коакли. О чем Трамп будет говорить со священнослужителем, также неизвестно.
Оба мероприятия пройдут в закрытом режиме – так, по крайней мере анонсируется. Но не исключено и обратное.
Президент продолжит работу в Овальном кабинете вплоть до полуночи по мск.
СМИ: Трамп во вторник с чиновниками обсудит действия против Ирана
Вчера, 01:15
 
