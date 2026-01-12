Exxon может остаться без венесуэльской нефти, предупредил Трамп

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что может не разрешить компании Exxon работать в Венесуэле.

"Exxon - мне не понравился их ответ... я склонен оставить Exxon в стороне", - сказал он журналистам.