Exxon может остаться без венесуэльской нефти, предупредил Трамп - РИА Новости, 12.01.2026
05:58 12.01.2026
Exxon может остаться без венесуэльской нефти, предупредил Трамп
Exxon может остаться без венесуэльской нефти, предупредил Трамп - РИА Новости, 12.01.2026
Exxon может остаться без венесуэльской нефти, предупредил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что может не разрешить компании Exxon работать в Венесуэле. РИА Новости, 12.01.2026
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, chevron , shell, conocophillips, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, Chevron , Shell, ConocoPhillips, Удары США по Венесуэле
Exxon может остаться без венесуэльской нефти, предупредил Трамп

Трамп: Exxon может остаться без венесуэльской нефти

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что может не разрешить компании Exxon работать в Венесуэле.
Трамп в конце минувшей недели встретился с представителями крупнейших нефтяных компаний. На встрече, которая проходила в Белом доме, присутствовали руководители почти 20 нефтяных компаний, включая Chevron, Exxon, Shell, и ConocoPhillips.
"Exxon - мне не понравился их ответ... я склонен оставить Exxon в стороне", - сказал он журналистам.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
