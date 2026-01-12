Рейтинг@Mail.ru
Трамп оказался не в курсе сообщений о готовящемся преследовании Пауэлла - РИА Новости, 12.01.2026
05:46 12.01.2026
Трамп оказался не в курсе сообщений о готовящемся преследовании Пауэлла
Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему ничего неизвестно о том, что минюст угрожает уголовным преследованием главе ФРС Джерому Пауэллу. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T05:46:00+03:00
2026-01-12T05:46:00+03:00
в мире
сша
джером пауэлл
дональд трамп
федеральная резервная система сша
nbc
сша
в мире, сша, джером пауэлл, дональд трамп, федеральная резервная система сша, nbc
В мире, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США, NBC
© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 12 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему ничего неизвестно о том, что минюст угрожает уголовным преследованием главе ФРС Джерому Пауэллу.
Пауэлл ранее заявил, что минюст США угрожает ему уголовными обвинениями – из-за его показаний в сенате в части многолетнего проекта по реконструкции исторических зданий ФРС. Угрозы он связал с давлением действующей администрации.
"Я ничего об этом не знаю, но он определенно не очень хорош в ФРС и не очень хорош в строительстве зданий", – цитирует президента США NBC.
Трамп ранее неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории (реконструкция комплекса зданий ФРС).
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Трамп допустил подачу иска против Пауэлла
30 декабря 2025, 01:29
 
