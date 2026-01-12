https://ria.ru/20260112/tramp-2067299720.html
Трамп оказался не в курсе сообщений о готовящемся преследовании Пауэлла
Трамп оказался не в курсе сообщений о готовящемся преследовании Пауэлла
Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему ничего неизвестно о том, что минюст угрожает уголовным преследованием главе ФРС Джерому Пауэллу. РИА Новости, 12.01.2026
в мире
сша
джером пауэлл
дональд трамп
федеральная резервная система сша
nbc
в мире, сша, джером пауэлл, дональд трамп, федеральная резервная система сша, nbc
В мире, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США, NBC
