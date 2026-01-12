Трамп оценил доходы США от минеральных ресурсов Украины

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Доходы США от доступа к минеральным ресурсам Украины значительно превысят 350 миллиардов долларов, считает американский президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома выразил уверенность, что именно это должен был сделать его предшественник Байден.