Трамп оценил доходы США от минеральных ресурсов Украины

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Доходы США от доступа к минеральным ресурсам Украины значительно превысят 350 миллиардов долларов, считает американский президент Дональд Трамп.
"Как вы знаете, сонный Джо Байден дал Украине 350 миллиардов долларов и ничего за это не получил. Я получил назад редкоземельные элементы. Думаю, что я получил назад гораздо большую стоимость", - сообщил он журналистам в понедельник.
Глава Белого дома выразил уверенность, что именно это должен был сделать его предшественник Байден.
США и Украина 30 апреля 2025 года заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами в соотношении 50 на 50. Документ также предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. В середине июля 2025 года кабмин Украины утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США.