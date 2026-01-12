https://ria.ru/20260112/tramp-2067299022.html
Трамп заявил, что спас НАТО от развала
Американский президент Дональд Трамп в понедельник выразил уверенность, что НАТО перестало бы существовать, если бы он не стал главой США. РИА Новости, 12.01.2026
