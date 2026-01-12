Оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек, считает Трамп

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек, считает президент США Дональд Трамп.

Трамп ранее утверждал, что США так или иначе получат Гренландию . Он также заявлял, что если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай

"Знаете, в чем состоит их оборона? В двух собачьих упряжках. Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки", - сказал президент журналистам.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле . В ответ датский посол в Вашингтоне напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.