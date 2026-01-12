Рейтинг@Mail.ru
05:22 12.01.2026 (обновлено: 06:08 12.01.2026)
Трамп провозгласил себя и.о. президента Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social скриншот, на котором приписал себе новую должность – исполняющий обязанности лидера Венесуэлы. РИА Новости, 12.01.2026
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро, wikipedia, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Wikipedia, Удары США по Венесуэле
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social скриншот, на котором приписал себе новую должность – исполняющий обязанности лидера Венесуэлы.
Контроль за ситуацией в Венесуэле президент США после похищения силами США лидера страны Николаса Мадуро возложил на американское руководство во главе с самим собой.
© truthsocial.com/@realDonaldTrumpТрамп провозгласил себя и.о. президента Венесуэлы в соцсети Truth Social
© truthsocial.com/@realDonaldTrump
Трамп провозгласил себя и.о. президента Венесуэлы в соцсети Truth Social
Трамп в Truth Social опубликовал скриншот (наподобие биографии из "Википедии"), где приписал себе новую должность – и.о. президента Венесуэлы. Назначен якобы в январе 2026 года. Действующую должность президента США он за собой также оставил.
Действующий и.о. президента латиноамериканской страны — Дельси Родригес.
США 3 января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.
МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Трамп признался в любви к народу Венесуэлы
10 января, 21:36
 
В миреСШАВенесуэлаДональд ТрампНиколас МадуроWikipediaУдары США по Венесуэле
 
 
