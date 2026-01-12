ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social скриншот, на котором приписал себе новую должность – исполняющий обязанности лидера Венесуэлы.

Контроль за ситуацией в Венесуэле президент США после похищения силами США лидера страны Николаса Мадуро возложил на американское руководство во главе с самим собой.

© truthsocial.com/@realDonaldTrump Трамп провозгласил себя и.о. президента Венесуэлы в соцсети Truth Social © truthsocial.com/@realDonaldTrump Трамп провозгласил себя и.о. президента Венесуэлы в соцсети Truth Social

Трамп в Truth Social опубликовал скриншот (наподобие биографии из " Википедии "), где приписал себе новую должность – и.о. президента Венесуэлы. Назначен якобы в январе 2026 года. Действующую должность президента США он за собой также оставил.

Действующий и.о. президента латиноамериканской страны — Дельси Родригес.

США 3 января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.