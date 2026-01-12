https://ria.ru/20260112/tramp-2067298585.html
Трамп провозгласил себя и.о. президента Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social скриншот, на котором приписал себе новую должность – исполняющий обязанности лидера Венесуэлы. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T05:22:00+03:00
2026-01-12T05:22:00+03:00
2026-01-12T06:08:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
wikipedia
удары сша по венесуэле
сша
венесуэла
2026
Новости
ru-RU
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Wikipedia, Удары США по Венесуэле
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social скриншот, на котором приписал себе новую должность – исполняющий обязанности лидера Венесуэлы.
Контроль за ситуацией в Венесуэле
президент США
после похищения силами США лидера страны Николаса Мадуро
возложил на американское руководство во главе с самим собой.
Трамп
в Truth Social опубликовал скриншот (наподобие биографии из "Википедии
"), где приписал себе новую должность – и.о. президента Венесуэлы. Назначен якобы в январе 2026 года. Действующую должность президента США он за собой также оставил.
Действующий и.о. президента латиноамериканской страны — Дельси Родригес.
США 3 января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.
МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.