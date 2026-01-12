Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп находится в контакте с лидерами иранской оппозиции
04:51 12.01.2026
СМИ: Трамп находится в контакте с лидерами иранской оппозиции
СМИ: Трамп находится в контакте с лидерами иранской оппозиции - РИА Новости, 12.01.2026
СМИ: Трамп находится в контакте с лидерами иранской оппозиции
Президент США Дональд Трамп заявил, что находится в контакте с лидерами иранской оппозиции, передает Рейтер. РИА Новости, 12.01.2026
в мире, сша, иран, дональд трамп
В мире, США, Иран, Дональд Трамп
СМИ: Трамп находится в контакте с лидерами иранской оппозиции

Reuters: Трамп находится в контакте с лидерами иранской оппозиции

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что находится в контакте с лидерами иранской оппозиции, передает Рейтер.
Заявление прозвучало на фоне продолжающихся протестов в Иране.
"Трамп заявил, что он в контакте с лидерами иранской оппозиции", – говорится в сообщении агентства.
Агентство не уточняет, о каких лидерах оппозиции идет речь.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
СМИ: Трамп заявил, что Иран призвал к переговорам по ядерной программе
Вчера, 04:49
 
