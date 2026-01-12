https://ria.ru/20260112/tramp-2067297412.html
СМИ: Трамп находится в контакте с лидерами иранской оппозиции
СМИ: Трамп находится в контакте с лидерами иранской оппозиции
Президент США Дональд Трамп заявил, что находится в контакте с лидерами иранской оппозиции, передает Рейтер. РИА Новости, 12.01.2026
СМИ: Трамп находится в контакте с лидерами иранской оппозиции
