СМИ: Трамп заявил, что Иран призвал к переговорам по ядерной программе
СМИ: Трамп заявил, что Иран призвал к переговорам по ядерной программе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран призвал к переговорам по ядерной программе, Вашингтон может встретиться с иранскими представителями, передает... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T04:49:00+03:00
2026-01-12T04:49:00+03:00
2026-01-12T05:16:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
иран
сша
вашингтон (штат)
СМИ: Трамп заявил, что Иран призвал к переговорам по ядерной программе
