СМИ: Трамп заявил, что Иран призвал к переговорам по ядерной программе
04:49 12.01.2026 (обновлено: 05:16 12.01.2026)
СМИ: Трамп заявил, что Иран призвал к переговорам по ядерной программе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран призвал к переговорам по ядерной программе, Вашингтон может встретиться с иранскими представителями, передает... РИА Новости, 12.01.2026
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
иран
сша
вашингтон (штат)
2026
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Reuters: Трамп заявил, что Иран призвал к переговорам по ядерной программе

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран призвал к переговорам по ядерной программе, Вашингтон может встретиться с иранскими представителями, передает агентство Рейтер.
"Вчера Иран призвал к переговорам по ядерной программе, мы можем с ними встретиться", - говорится в публикации агентства, ссылающегося на слова Трампа.
При этом пресс-пул Белого дома не упоминает "ядерную программу" Тегерана.
