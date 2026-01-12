https://ria.ru/20260112/tramp-2067295255.html
Трамп пообещал рассказать о "сделке" с Кубой
Трамп пообещал рассказать о "сделке" с Кубой - РИА Новости, 12.01.2026
Трамп пообещал рассказать о "сделке" с Кубой
Президент США Дональд Трамп сообщил о контактах с Кубой, пообещал в скором времени рассказать о возможной "сделке" с латиноамериканской страной. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T03:49:00+03:00
2026-01-12T03:49:00+03:00
2026-01-12T03:49:00+03:00
в мире
сша
куба
гавана
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067114849_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_33281276cbe6e93772e79d3e05b436d3.jpg
https://ria.ru/20260111/kuba-2067256790.html
сша
куба
гавана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067114849_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_7bdb1e51348550e8e20917c436b3f183.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, куба, гавана, дональд трамп
В мире, США, Куба, Гавана, Дональд Трамп
Трамп пообещал рассказать о "сделке" с Кубой
Трамп: Вашингтон находится в контакте с Гаваной
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о контактах с Кубой, пообещал в скором времени рассказать о возможной "сделке" с латиноамериканской страной.
Трамп
ранее заявил, что Куба
больше не будет получать венесуэльскую нефть в качестве компенсации за услуги в сфере безопасности. Он также порекомендовал кубинцам заключить сделку, "пока не стало слишком поздно".
"Вы скоро узнаете. Мы говорим с Кубой", - сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, какую "сделку" США
хотят заключить с Гаваной
.
Он не раскрыл, о какой сделке идет речь и с кем именно ведутся переговоры.
Американский президент ранее заявлял, что Куба находится в крайне тяжелом состоянии, и никто не может с уверенностью сказать, что произойдет с ее экономикой в дальнейшем.