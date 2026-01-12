Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал рассказать о "сделке" с Кубой
03:49 12.01.2026
Трамп пообещал рассказать о "сделке" с Кубой
Президент США Дональд Трамп сообщил о контактах с Кубой, пообещал в скором времени рассказать о возможной "сделке" с латиноамериканской страной. РИА Новости, 12.01.2026
в мире
сша
куба
гавана
дональд трамп
сша
куба
гавана
2026
Новости
в мире, сша, куба, гавана, дональд трамп
В мире, США, Куба, Гавана, Дональд Трамп
Трамп пообещал рассказать о "сделке" с Кубой

Трамп: Вашингтон находится в контакте с Гаваной

© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о контактах с Кубой, пообещал в скором времени рассказать о возможной "сделке" с латиноамериканской страной.
Трамп ранее заявил, что Куба больше не будет получать венесуэльскую нефть в качестве компенсации за услуги в сфере безопасности. Он также порекомендовал кубинцам заключить сделку, "пока не стало слишком поздно".
"Вы скоро узнаете. Мы говорим с Кубой", - сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, какую "сделку" США хотят заключить с Гаваной.
Он не раскрыл, о какой сделке идет речь и с кем именно ведутся переговоры.
Американский президент ранее заявлял, что Куба находится в крайне тяжелом состоянии, и никто не может с уверенностью сказать, что произойдет с ее экономикой в дальнейшем.
Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Президент Кубы ответил на заявления Трампа
11 января, 18:32
 
