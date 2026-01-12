НАТО бы расстроилось в случае выхода США, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО бы расстроилось в случае выхода США, но сэкономило бы много денег в результате такого шага.
Американский лидер также выразил сомнения в готовности союзников США по НАТО прийти на помощь Вашингтону в случае необходимости.
"А пришли бы они к нам на помощь? Я не уверен, что пришли бы. Знаете, мы тратим на НАТО много денег, и я не уверен, что они пришли бы (на помощь - ред.)", - сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех членов блока повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока.