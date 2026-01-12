Рейтинг@Mail.ru
НАТО бы расстроилось в случае выхода США, заявил Трамп
03:47 12.01.2026
НАТО бы расстроилось в случае выхода США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО бы расстроилось в случае выхода США, но сэкономило бы много денег в результате такого шага. РИА Новости, 12.01.2026
в мире, сша, дональд трамп, нато, европа, вашингтон (штат), пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, НАТО, Европа, Вашингтон (штат), Пит Хегсет, Министерство обороны США
Дональд Трамп
Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО бы расстроилось в случае выхода США, но сэкономило бы много денег в результате такого шага.
"Ну, возможно, НАТО было бы этим недовольно. А возможно, НАТО сэкономило бы много денег", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, рассматривает ли он вывод США из альянса.
Американский лидер также выразил сомнения в готовности союзников США по НАТО прийти на помощь Вашингтону в случае необходимости.
"А пришли бы они к нам на помощь? Я не уверен, что пришли бы. Знаете, мы тратим на НАТО много денег, и я не уверен, что они пришли бы (на помощь - ред.)", - сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех членов блока повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока.
