НАТО бы расстроилось в случае выхода США, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО бы расстроилось в случае выхода США, но сэкономило бы много денег в результате такого шага.

"А пришли бы они к нам на помощь? Я не уверен, что пришли бы. Знаете, мы тратим на НАТО много денег, и я не уверен, что они пришли бы (на помощь - ред.)", - сказал Трамп.