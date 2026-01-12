https://ria.ru/20260112/tramp-2067294181.html
Трамп считает, что если США не заберут Гренландию, это сделает Россия
Трамп считает, что если США не заберут Гренландию, это сделает Россия - РИА Новости, 12.01.2026
Трамп считает, что если США не заберут Гренландию, это сделает Россия
Президент США Дональд Трамп заявил, что если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T03:38:00+03:00
2026-01-12T03:38:00+03:00
2026-01-12T03:38:00+03:00
в мире
сша
гренландия
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051443050_0:0:5998:3374_1920x0_80_0_0_2230f1d373fcd30124156a919a7d9812.jpg
https://ria.ru/20260112/tramp-2067293778.html
сша
гренландия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051442099_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6e8b285c979a9bae19ff09261d2ca068.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, гренландия, россия, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Россия, Дональд Трамп
Трамп считает, что если США не заберут Гренландию, это сделает Россия
Трамп: если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай