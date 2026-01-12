Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что если США не заберут Гренландию, это сделает Россия
03:38 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/tramp-2067294181.html
Трамп считает, что если США не заберут Гренландию, это сделает Россия
Президент США Дональд Трамп заявил, что если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай. РИА Новости, 12.01.2026
Трамп считает, что если США не заберут Гренландию, это сделает Россия

Трамп: если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай.
"Если мы не заберем Гренландию, ее заберут Россия или Китай, и я этого не допущу", - сказал Трамп журналистам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Трамп пообещал, что США получат Гренландию
Вчера, 03:30
 
