03:37 12.01.2026 (обновлено: 03:47 12.01.2026)
Трамп заявил о прогрессе в вопросе урегулирования на Украине
в мире, украина, сша, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп заявил о прогрессе в вопросе урегулирования на Украине

Трамп: США добились прогресса в вопросе урегулирования на Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о прогрессе в вопросе урегулирования на Украине.
"Я думаю, мы добиваемся прогресса", – сказал Трамп журналистам.
Трамп также заявил, что США зарабатывают на украинском конфликте, продавая оружие НАТО, но он хочет остановить конфликт ради спасения жизней.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Трамп не готов обещать увеличение помощи Украине, пишет NYT
9 января, 08:24
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
