Трамп пригрозил Ирану невиданными ударами
2026-01-12T03:33:00+03:00
2026-01-12T03:33:00+03:00
2026-01-12T09:50:00+03:00
ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести беспрецедентные удары по Ирану в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты.
"Если они (Тегеран. — Прим. ред.) это сделают, мы нанесем удары такой силы, какой они еще никогда не испытывали, и они даже не поверят в это. У меня есть очень мощные варианты действий", — сказал он.
На вопрос, пересек ли Иран
красную линию, Трамп
ответил, что "они начинают это делать". На этом фоне Штаты рассматривают варианты ответа, в том числе военный, добавил он.
По данным агентства Reuters, глава Белого дома также заявил, что находится в контакте с лидерами иранской оппозиции.
В конце прошлого года в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.
С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.
В некоторых иранских городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон. На территории страны четвертые сутки нет доступа к интернету.
Президент ИРИ Масуд Пезешкиан
пообещал жителям продолжить экономические реформы и решить возникшие проблемы, а в организации беспорядков обвинил США и Израиль
. Он призвал граждан выйти на улицы, чтобы не дать радикалам подменить их реальные требования.