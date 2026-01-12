Трамп пригрозил Ирану невиданными ударами

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести беспрецедентные удары по Ирану в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты.

"Если они (Тегеран. — Прим. ред.) это сделают, мы нанесем удары такой силы, какой они еще никогда не испытывали, и они даже не поверят в это. У меня есть очень мощные варианты действий", — сказал он.

На вопрос, пересек ли Иран красную линию, Трамп ответил, что "они начинают это делать". На этом фоне Штаты рассматривают варианты ответа, в том числе военный, добавил он.

По данным агентства Reuters, глава Белого дома также заявил, что находится в контакте с лидерами иранской оппозиции.

Беспорядки в Иране

В конце прошлого года в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.

С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.

В некоторых иранских городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон. На территории страны четвертые сутки нет доступа к интернету.