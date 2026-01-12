https://ria.ru/20260112/tramp-2067293687.html
Трамп сообщил, что собирается встретиться с и.о. главы Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в какой-то момент встретится с и.о. президента Венесуэлы Дельси Родригес. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T03:29:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
