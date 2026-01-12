Toyota зарегистрировала новый товарный знак в России

https://ria.ru/20260112/toyota-2067354283.html
Японский автомобильный концерн Toyota, ушедший из России в 2022 году, зарегистрировал товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 12.01.2026
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
toyota (автомобиль)
Toyota зарегистрировала в России товарный знак Wigo