Рейтинг@Mail.ru
Toyota зарегистрировала новый товарный знак в России - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/toyota-2067354283.html
Toyota зарегистрировала новый товарный знак в России
Toyota зарегистрировала новый товарный знак в России - РИА Новости, 12.01.2026
Toyota зарегистрировала новый товарный знак в России
Японский автомобильный концерн Toyota, ушедший из России в 2022 году, зарегистрировал товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T12:53:00+03:00
2026-01-12T12:53:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
toyota (автомобиль)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152616/79/1526167984_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_f57b6ec75e7003665265c47d959e65e4.jpg
https://ria.ru/20260110/usdt-2067062635.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152616/79/1526167984_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_e7d638f5943e8272896fa5e3eafacc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), toyota (автомобиль)
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Toyota (автомобиль)
Toyota зарегистрировала новый товарный знак в России

Toyota зарегистрировала в России товарный знак Wigo

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтосалон Toyota
Автосалон Toyota - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Автосалон Toyota. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Японский автомобильный концерн Toyota, ушедший из России в 2022 году, зарегистрировал товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, компания подала заявку на регистрацию словесного знака Wigo в октябре 2024 года. В январе 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать его.
Под этим брендом автоконцерн хочет продавать в России автомобили, фургоны, фуры, внедорожники, вездеходы и электромобили.
Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей.
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Эмитент стейблкоина USDT зарегистрировал товарный знак в России
10 января, 00:40
 
РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Toyota (автомобиль)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала