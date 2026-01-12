Пол Томас Андерсон получил "Золотой глобус" за лучшую режиссуру

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Американский кинорежиссер Пол Томас Андерсон получил кинопремию "Золотой глобус" 2026 года в номинации "Лучший режиссер" и "Лучший сценарист" за фильм "Битва за битвой", следует из сайта кинопремии.
Восемьдесят третья церемония вручения премии "Золотой глобус" прошла 11 января 2026 года.
Согласно списку номинантов и победителей на сайте премии, в номинации "Лучший режиссер" Андерсон обошел норвежца Йоакима Триера, мексиканца Гильермо дель Торо, американцев Хлою Чжао и Райана Куглера, а также иранца Джафара Панахи. Триер, Чжао и Куглер также номинировались на "Лучшего сценариста", среди других претендентов была североирландская писательница Мэгги О"Фаррелл.
Андерсон известен по работе над такими фильмами, как "Роковая восьмерка", "Ночь в стиле Буги", "Магнолия" с актером Томом Крузом, "Любовь, сбивающая с ног", "Нефть", "Мастер", "Призрачная нить" и "Лакричная пицца".
Премия "Золотой глобус" вручается ежегодно более чем в 20 номинациях. Она была учреждена Ассоциацией иностранных журналистов Голливуда в 40-х годах XX века. В прошлом году ассоциация была реорганизована, но премия продолжила существование в качестве бизнес-компании. Победителей по-прежнему выбирают пишущие о киноиндустрии иностранные журналисты.