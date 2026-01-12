Рейтинг@Mail.ru
Пол Томас Андерсон получил "Золотой глобус" за лучшую режиссуру
Культура
Культура
 
09:25 12.01.2026 (обновлено: 09:35 12.01.2026)
Пол Томас Андерсон получил "Золотой глобус" за лучшую режиссуру
Пол Томас Андерсон получил "Золотой глобус" за лучшую режиссуру - РИА Новости, 12.01.2026
Пол Томас Андерсон получил "Золотой глобус" за лучшую режиссуру
Американский кинорежиссер Пол Томас Андерсон получил кинопремию "Золотой глобус" 2026 года в номинации "Лучший режиссер" и "Лучший сценарист" за фильм "Битва за РИА Новости, 12.01.2026
культура
голливуд
пол томас андерсон
джафар панахи
том круз
https://ria.ru/20260105/kino-2064069335.html
Культура, Голливуд, Пол Томас Андерсон, Джафар Панахи, Том Круз
Пол Томас Андерсон получил "Золотой глобус" за лучшую режиссуру

Пол Томас Андерсон получил «Золотой глобус» за «Битву за битвой»

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Американский кинорежиссер Пол Томас Андерсон получил кинопремию "Золотой глобус" 2026 года в номинации "Лучший режиссер" и "Лучший сценарист" за фильм "Битва за битвой", следует из сайта кинопремии.
Восемьдесят третья церемония вручения премии "Золотой глобус" прошла 11 января 2026 года.
Согласно списку номинантов и победителей на сайте премии, в номинации "Лучший режиссер" Андерсон обошел норвежца Йоакима Триера, мексиканца Гильермо дель Торо, американцев Хлою Чжао и Райана Куглера, а также иранца Джафара Панахи. Триер, Чжао и Куглер также номинировались на "Лучшего сценариста", среди других претендентов была североирландская писательница Мэгги О"Фаррелл.
Андерсон известен по работе над такими фильмами, как "Роковая восьмерка", "Ночь в стиле Буги", "Магнолия" с актером Томом Крузом, "Любовь, сбивающая с ног", "Нефть", "Мастер", "Призрачная нить" и "Лакричная пицца".
Премия "Золотой глобус" вручается ежегодно более чем в 20 номинациях. Она была учреждена Ассоциацией иностранных журналистов Голливуда в 40-х годах XX века. В прошлом году ассоциация была реорганизована, но премия продолжила существование в качестве бизнес-компании. Победителей по-прежнему выбирают пишущие о киноиндустрии иностранные журналисты.
Кадр фильма Джентельмены удачи - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
"Джентльмены удачи": как сложилась судьба актеров любимого фильма
5 января, 08:00
 
КультураГолливудПол Томас АндерсонДжафар ПанахиТом Круз
 
 
