Появились подробности об арестованном за подготовку теракта в Пермском крае

ПЕРМЬ, 12 янв - РИА Новости. Житель Пермского края, который арестован за планирование теракта на Чусовском железнодорожном мосту, работал стрелком в охране, сообщил РИА Новости осведомленный о нюансах уголовного дела источник.
"Мужчина работал стрелком в ООО ВО "ЖДТ", - рассказал собеседник.
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
18 декабря 2025, 10:57
На сайтах по поиску работы существуют объявления с похожей вакансией от ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ.
Собеседник агентства добавил, что уголовное дело ФСБ завела 31 декабря по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ") в связи с изъятием в квартире жителя Пермского края взрывчатого вещества, изготовленного самодельным способом.
Ранее ФСБ проинформировала о предотвращении теракта, который украинские спецслужбы планировали на Чусовском железнодорожном мосту в Пермском крае. Житель Чусового под воздействием телефонных мошенников перевёл на "безопасные счета" 350 тысяч рублей. После этого злоумышленники, обещавшие возврат денег, вынудили его изготовить самодельное взрывное устройство. У задержанного изъяли 10 килограммов взрывчатых веществ и камеру для наблюдения за мостом. В начале января Ленинский районный суд Перми арестовал мужчину до 28 февраля.