Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности об арестованном за подготовку теракта в Пермском крае - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/terakt-2067366926.html
Появились подробности об арестованном за подготовку теракта в Пермском крае
Появились подробности об арестованном за подготовку теракта в Пермском крае - РИА Новости, 12.01.2026
Появились подробности об арестованном за подготовку теракта в Пермском крае
Житель Пермского края, который арестован за планирование теракта на Чусовском железнодорожном мосту, работал стрелком в охране, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T13:38:00+03:00
2026-01-12T13:38:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
чусовой
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067322718_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9b9ef156f3e24771dd2d35a15cc728f1.jpg
https://ria.ru/20251218/terakty-2034839540.html
https://ria.ru/20260112/perm-2067357202.html
пермский край
россия
чусовой
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео ФСБ о пресечении террористического акта в Пермском крае
Видео ЦОС ФСБ России о пресечении террористического акта в Пермском крае
2026-01-12T13:38
true
PT1M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067322718_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_89b3c7d8fe397d82589266071991b74c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, россия, чусовой, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Пермский край, Россия, Чусовой, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Появились подробности об арестованном за подготовку теракта в Пермском крае

РИА Новости: арестованный за подготовку теракта в Пермском крае работал стрелком

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 12 янв - РИА Новости. Житель Пермского края, который арестован за планирование теракта на Чусовском железнодорожном мосту, работал стрелком в охране, сообщил РИА Новости осведомленный о нюансах уголовного дела источник.
"Мужчина работал стрелком в ООО ВО "ЖДТ", - рассказал собеседник.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
18 декабря 2025, 10:57
На сайтах по поиску работы существуют объявления с похожей вакансией от ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ.
Собеседник агентства добавил, что уголовное дело ФСБ завела 31 декабря по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ") в связи с изъятием в квартире жителя Пермского края взрывчатого вещества, изготовленного самодельным способом.
Ранее ФСБ проинформировала о предотвращении теракта, который украинские спецслужбы планировали на Чусовском железнодорожном мосту в Пермском крае. Житель Чусового под воздействием телефонных мошенников перевёл на "безопасные счета" 350 тысяч рублей. После этого злоумышленники, обещавшие возврат денег, вынудили его изготовить самодельное взрывное устройство. У задержанного изъяли 10 килограммов взрывчатых веществ и камеру для наблюдения за мостом. В начале января Ленинский районный суд Перми арестовал мужчину до 28 февраля.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Житель Пермского края обжаловал арест за планирование теракта
Вчера, 13:08
 
ПроисшествияПермский крайРоссияЧусовойФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала