Рейтинг@Mail.ru
Любимова рассказала о самых посещаемых музеях в новогодние праздники - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:40 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/teatr-2067480927.html
Любимова рассказала о самых посещаемых музеях в новогодние праздники
Любимова рассказала о самых посещаемых музеях в новогодние праздники - РИА Новости, 12.01.2026
Любимова рассказала о самых посещаемых музеях в новогодние праздники
Самыми посещаемыми музеями во время новогодних праздников стали Русский музей, Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж, всего федеральные музеи посетили РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T23:40:00+03:00
2026-01-12T23:40:00+03:00
культура
россия
петергоф
царское село
ольга любимова
русский музей
третьяковская галерея
государственный эрмитаж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65208/21/652082163_0:340:2940:1994_1920x0_80_0_0_1990c9536ad73ebdfb50cc0a15bea5fd.jpg
https://ria.ru/20260102/muzey-2066116156.html
https://ria.ru/20251216/shagal-2062385988.html
россия
петергоф
царское село
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65208/21/652082163_142:0:2809:2000_1920x0_80_0_0_673df9dcb18a5907856222bf2f44d1c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, петергоф, царское село, ольга любимова, русский музей, третьяковская галерея, государственный эрмитаж
Культура, Россия, Петергоф, Царское Село, Ольга Любимова, Русский музей, Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж
Любимова рассказала о самых посещаемых музеях в новогодние праздники

Любимова: Русский музей и Третьяковка стали самыми посещаемыми музеями

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГосударственный Эрмитаж
Государственный Эрмитаж - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Государственный Эрмитаж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Самыми посещаемыми музеями во время новогодних праздников стали Русский музей, Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж, всего федеральные музеи посетили в этот период посетили почти два миллиона человек, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"С 31 декабря по 11 января музеи, подведомственные Минкультуры России, посетили 1 944 648 человек - на 300 000 больше, чем в прошлом году. В дни зимних каникул музеи стали важными площадками семейного досуга: около 148 000 посетителей составили представители многодетных семей. Наибольшую посещаемость показали: Русский музей - 208 674, Третьяковская галерея - 201 112, Государственный Эрмитаж - 150 952", - написала она в своем Telegram-канале.
Музей Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Музей Победы представил более 70 выставок за рубежом в 2025 году
2 января, 22:26
Высокий интерес сохранился к музейным комплексам и заповедникам. Так, Петергоф посетили 134 тысячи человек, Царское Село - более 117 тысяч, Новгородский музей-заповедник - свыше 103 тысяч, Павловск - почти 102 тысячи, а Владимиро-Суздальский музей-заповедник - 92,5 тысячи человек.
Одними из самых востребованных музеев остаются Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Государственный исторический музей - число посетителей составило более 90 тысяч и около 76 тысяч человек соответственно.
"В число самых посещаемых федеральных музеев вошел Музей Мирового океана - 69 834 человека. Рост интереса связан с открытием нового корпуса "Планета Океан" и насыщенной праздничной программой", - добавила Любимова.
Картина Марка Шагала Ноктюрн (Ночная сцена) в ГМИИ имени А.С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Пушкинском музее рассказали, когда лучше покупать билеты на Шагала
16 декабря 2025, 14:37
 
КультураРоссияПетергофЦарское СелоОльга ЛюбимоваРусский музейТретьяковская галереяГосударственный Эрмитаж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала