Любимова рассказала о самых посещаемых музеях в новогодние праздники

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Самыми посещаемыми музеями во время новогодних праздников стали Русский музей, Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж, всего федеральные музеи посетили в этот период посетили почти два миллиона человек, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.