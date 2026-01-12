Рейтинг@Mail.ru
Глава оппозиции Тайваня отправился в США для обсуждения закупки вооружений
12:48 12.01.2026 (обновлено: 12:53 12.01.2026)
Глава оппозиции Тайваня отправился в США для обсуждения закупки вооружений
в мире, сша, китай, нэнси пелоси, тайвань
В мире, США, Китай, Нэнси Пелоси, Тайвань
Глава оппозиции Тайваня отправился в США для обсуждения закупки вооружений

Денежные купюры. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава Тайваньской народной партии (ТНП) Хуан Гуочан отправился в Вашингтон для встречи с официальными лицами правительства США, чтобы обсудить закупки вооружений и узнать детали специального оборонного бюджета в размере 40 миллиардов долларов, сообщает газета Taipei Times.
Ранее глава администрации острова Лай Циндэ заявил, что власти направят на закупку вооружений у США 40 миллиардов долларов. Газета Taiwan News сообщала, что оппозиционные партии Тайваня в пятый раз заблокировали рассмотрение закупок оружия у США на 40 миллиардов долларов. Taiwan News писала, что оппозиция блокирует специальный бюджет из-за недостаточной информации о деталях. Парламентарии требуют, чтобы глава администрации острова выступил с заявлением о положении и ответил на вопросы.
"Партия надеется получить напрямую от США достоверную информацию касательно закупок вооружения, особенно специального оборонного бюджета в размере 1,25 триллиона новых тайваньских долларов (40 миллиардов долларов США), предлагаемого Исполнительным юанем (главный исполнительный орган, правительство - ред.)", - цитирует газета слова Хуан Гуочана.
Глава оппозиционной партии в очередной раз отметил, что Демократическая прогрессивная партия (ДПП, правящая партия) так и не предоставила информацию о деталях, которые необходимы парламентариям для вынесения решения о финансировании.
"За исключением двух страниц на А4 и просмотра семи статей, объем информации, который нам удалось получить, настолько мал, что его даже сложно описать", - заявил Хуан Гуочан.
По словам главы ТНП, он также собирается обсудить тарифы США, налагаемые на тайваньские товары.
"Что касается тарифов США, в апреле прошлого года представители Исполнительного юаня периодически заявляли, что это их высший приоритет. В августе правительство заявило, что тарифы в 20%, наложенные на и так уже существующие сборы, "всего лишь временные". Но сегодня уже 2026 год и никакой дальнейшей информации нет", - отметил Хуан Гуочан.
По данным газеты, политик отправился в США поздно вечером в воскресенье и вернется в среду. Информация о его визите была раскрыта на брифинге незадолго до его вылета.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Заголовок открываемого материала