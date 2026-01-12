В Татарстане объяснили очередь в лицее, где ребенка перекинули через забор

КАЗАНЬ, 12 янв – РИА Новости. Администрация лицея "Алгоритм" в поселке Куюки в Татарстане объяснила очередь из учеников на входе в учебное заведение необходимостью обеспечить их безопасность и отсутствием у ряда лицеистов зарегистрированной биометрии или образовательной карты.

Ранее в местных соцсетях и Telegram-каналах были опубликованы сообщения о том, что в лицей "Алгоритм" с сегодняшнего дня стали пускать не только по образовательным картам, но и по биометрии, что вызвало очередь на входе. По словам родителей лицеистов, пропускной пункт в учебном заведении один, а учеников - 3,8 тысячи, поэтому детям пришлось стоять на морозе от 15 до 35 минут. Один из родителей, чтобы избежать очереди, просто перекинул ребенка через забор.

"Действительно, 12 января на входе у контрольно-пропускного пункта лицея образовалась очередь, которая была вызвана отсутствием зарегистрированной биометрии или образовательной карты у ряда обучающихся. В целях нормализации обстановки администрацией лицея и сотрудниками частной охранной организации были приняты меры для оперативного доступа учащихся. По состоянию на 8.00 часов, учащиеся (за исключением опаздывающих) были допущены на территорию и смогли приступить к занятиям", - говорится в сообщении администрации лицея.

Отмечается, что в вопросах обеспечения безопасности лицей руководствуется федеральным законодательством и локальными актами. При этом вход учащихся в лицей осуществляется по именной пластиковой карте или с использованием системы контроля доступа по биометрии.