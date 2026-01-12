https://ria.ru/20260112/svr-2067380464.html
СВР рассказала о "коварных планах" патриарха Варфоломея
СВР рассказала о "коварных планах" патриарха Варфоломея - РИА Новости, 12.01.2026
СВР рассказала о "коварных планах" патриарха Варфоломея
Патриарх Варфоломей намерен предоставить автокефалию непризнанной Черногорской православной церкви, чтобы нанести удар по Сербской церкви, заявили в пресс-бюро... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T14:32:00+03:00
2026-01-12T14:32:00+03:00
2026-01-12T14:37:00+03:00
религия
украина
прибалтика
восточная европа
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сербская православная церковь
в мире
украина
прибалтика
восточная европа
Религия, Украина, Прибалтика, Восточная Европа, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сербская православная церковь, В мире
СВР рассказала о "коварных планах" патриарха Варфоломея
СВР: патриарх Варфоломей хочет предоставить автокефалию Черногорской церкви