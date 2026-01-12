СВР рассказала о "коварных планах" патриарха Варфоломея

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Патриарх Варфоломей намерен предоставить автокефалию непризнанной Черногорской православной церкви, чтобы нанести удар по Сербской церкви, заявили в пресс-бюро СВР.

"Тем самым он уподобляется лжепророкам, о которых говорится в Нагорной проповеди: "Они приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри - волки хищные. ... По плодам их узнаете их", - добавляется в сообщении.