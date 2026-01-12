Рейтинг@Mail.ru
14:32 12.01.2026 (обновлено: 14:37 12.01.2026)
СВР рассказала о "коварных планах" патриарха Варфоломея
СВР рассказала о "коварных планах" патриарха Варфоломея
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Патриарх Варфоломей намерен предоставить автокефалию непризнанной Черногорской православной церкви, чтобы нанести удар по Сербской церкви, заявили в пресс-бюро СВР.
"Агрессивные аппетиты "константинопольского антихриста" не ограничиваются Украиной и Прибалтикой, своим коварством он постепенно покрывает и земли Восточной Европы. В целях нанесения удара по "особо строптивой" Сербской православной церкви он намерен предоставить автокефалию непризнанной "Черногорской православной церкви", - говорится в сообщении.
По данным СВР, в церковных кругах отмечают, что Варфоломей буквально разрывает живое Тело Церкви.
"Тем самым он уподобляется лжепророкам, о которых говорится в Нагорной проповеди: "Они приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри - волки хищные. ... По плодам их узнаете их", - добавляется в сообщении.
СВР: патриарх Варфоломей одержим идеей вытеснения русского православия
РелигияУкраинаПрибалтикаВосточная ЕвропаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сербская православная церковьВ мире
 
 
