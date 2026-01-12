Рейтинг@Mail.ru
СВР: патриарх Варфоломей одержим идеей вытеснения русского православия
14:27 12.01.2026
СВР: патриарх Варфоломей одержим идеей вытеснения русского православия
СВР: патриарх Варфоломей одержим идеей вытеснения русского православия

СВР: патриарх Варфоломей хочет вытеснить русское православие из Прибалтики

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Патриарх Варфоломей одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств, его поддерживают британские спецслужбы, сообщили в пресс-бюро СВР России.
"По поступающей в СВР информации, расчленивший православную Украину Константинопольский патриарх Варфоломей продолжает свою раскольническую деятельность на православном церковном пространстве. Теперь он устремил свое черное око на страны Балтии. Этот "дьявол во плоти" одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств, утвердив на его месте полностью подконтрольные Фанару церковные структуры. В этом его всячески поддерживают британские спецслужбы, активно подпитывающие русофобские настроения в странах Европы", - говорится в сообщении.
Как отметили в СВР, с их подачи патриарх Варфоломей "нашел общий язык с властями прибалтийских государств в стремлении внести смуту в русский православный мир".
"Опираясь на идейных союзников в лице местных националистов и неонацистов, он пытается оторвать Литовскую, Латвийскую и Эстонскую православные церкви от Московского патриархата путем переманивания их священников и паствы в искусственно созданные Константинополем марионеточные религиозные структуры", - подчеркивается в сообщении.
Монастырь Эсфигмен - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
На Афоне призвали не допускать к богослужениям принявших главу ПЦУ игуменов
17 октября 2025, 17:46
 
