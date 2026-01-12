СВР: патриарх Варфоломей одержим идеей вытеснения русского православия

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Патриарх Варфоломей одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств, его поддерживают британские спецслужбы, сообщили в пресс-бюро СВР России.

"По поступающей в СВР информации, расчленивший православную Украину Константинопольский патриарх Варфоломей продолжает свою раскольническую деятельность на православном церковном пространстве. Теперь он устремил свое черное око на страны Балтии. Этот "дьявол во плоти" одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств, утвердив на его месте полностью подконтрольные Фанару церковные структуры. В этом его всячески поддерживают британские спецслужбы, активно подпитывающие русофобские настроения в странах Европы", - говорится в сообщении.

Как отметили в СВР, с их подачи патриарх Варфоломей "нашел общий язык с властями прибалтийских государств в стремлении внести смуту в русский православный мир".