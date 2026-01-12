https://ria.ru/20260112/svr-2067379696.html
СВР: патриарх Варфоломей одержим идеей вытеснения русского православия
СВР: патриарх Варфоломей одержим идеей вытеснения русского православия - РИА Новости, 12.01.2026
СВР: патриарх Варфоломей одержим идеей вытеснения русского православия
Патриарх Варфоломей одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств, его поддерживают британские спецслужбы, сообщили в... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T14:27:00+03:00
2026-01-12T14:27:00+03:00
2026-01-12T14:33:00+03:00
религия
россия
украина
балтия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
московский патриархат
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111858/39/1118583995_0:311:1342:1065_1920x0_80_0_0_685e4a92dc67615ccbd1c8b8a6a9c9f1.jpg
https://ria.ru/20251017/monahi-2048945425.html
россия
украина
балтия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111858/39/1118583995_0:185:1342:1191_1920x0_80_0_0_8b783b6af96868cda94ccc3e65610b33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, балтия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), московский патриархат, в мире
Религия, Россия, Украина, Балтия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Московский Патриархат, В мире
СВР: патриарх Варфоломей одержим идеей вытеснения русского православия
СВР: патриарх Варфоломей хочет вытеснить русское православие из Прибалтики
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Патриарх Варфоломей одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств, его поддерживают британские спецслужбы, сообщили в пресс-бюро СВР России.
"По поступающей в СВР информации, расчленивший православную Украину Константинопольский патриарх Варфоломей продолжает свою раскольническую деятельность на православном церковном пространстве. Теперь он устремил свое черное око на страны Балтии. Этот "дьявол во плоти" одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств, утвердив на его месте полностью подконтрольные Фанару церковные структуры. В этом его всячески поддерживают британские спецслужбы, активно подпитывающие русофобские настроения в странах Европы", - говорится в сообщении.
Как отметили в СВР, с их подачи патриарх Варфоломей "нашел общий язык с властями прибалтийских государств в стремлении внести смуту в русский православный мир".
"Опираясь на идейных союзников в лице местных националистов и неонацистов, он пытается оторвать Литовскую, Латвийскую и Эстонскую православные церкви от Московского патриархата путем переманивания их священников и паствы в искусственно созданные Константинополем марионеточные религиозные структуры", - подчеркивается в сообщении.