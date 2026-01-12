Рейтинг@Mail.ru
В Курской области при ударе дрона погиб мирный житель
22:08 12.01.2026 (обновлено: 22:09 12.01.2026)
В Курской области при ударе дрона погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Страчово Курской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 12.01.2026
происшествия, курская область, суземский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Суземский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Страчово Курской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Страчово Суземского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб мирный житель", - написал губернатор в Telegram-канале.
Он отметил, что работают оперативные и экстренные службы.
"Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь", - добавил Богомаз.
