В Курской области при ударе дрона погиб мирный житель
В Курской области при ударе дрона погиб мирный житель - РИА Новости, 12.01.2026
В Курской области при ударе дрона погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Страчово Курской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T22:08:00+03:00
2026-01-12T22:08:00+03:00
2026-01-12T22:09:00+03:00
происшествия
курская область
суземский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
курская область
суземский район
2026
