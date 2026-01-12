https://ria.ru/20260112/svo-2067408890.html
Мишустин рассказал об улучшении организации медобслуживания участников СВО
Мишустин рассказал об улучшении организации медобслуживания участников СВО
Правительство РФ усовершенствовало порядок организации медицинского обслуживания участников специальной военной операции, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 12.01.2026
специальная военная операция на украине
общество
россия
михаил мишустин
россия
