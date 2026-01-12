Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал об улучшении организации медобслуживания участников СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:39 12.01.2026
Мишустин рассказал об улучшении организации медобслуживания участников СВО
Мишустин рассказал об улучшении организации медобслуживания участников СВО - РИА Новости, 12.01.2026
Мишустин рассказал об улучшении организации медобслуживания участников СВО
Правительство РФ усовершенствовало порядок организации медицинского обслуживания участников специальной военной операции, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 12.01.2026
общество, россия, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об улучшении организации медобслуживания участников СВО

Мишустин: правительство улучшило организацию медобслуживания участников СВО

Медицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Правительство РФ усовершенствовало порядок организации медицинского обслуживания участников специальной военной операции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами в понедельник Мишустин рассказал об утвержденной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026–2028 годы. По словам главы правительства, в программе усовершенствован порядок организации медицинского обслуживания участников специальной военной операции.
"Так, в первый этап диспансеризации включён в обязательном порядке медицинский психолог. Предусмотрено преимущественное право на пребывание в одно- и двухместных палатах. А также взаимодействие региональных и федеральных медицинских учреждений для оказания помощи участникам специальной военной операции", - сказал Мишустин.
Военнослужащие Вооруженных сил РФ
В России продлили кредитные каникулы для участников СВО
1 января, 14:06
 
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин
 
 
