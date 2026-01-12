Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили заводы беспилотников в Киеве "Искандерами" 9 января - РИА Новости, 12.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 12.01.2026
ВС России поразили заводы беспилотников в Киеве "Искандерами" 9 января
ВС России поразили заводы беспилотников в Киеве "Искандерами" 9 января
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
киев
россия
киев
безопасность, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Киев
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная комплексом "Искандер"
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Ракета, выпущенная комплексом "Искандер" . Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские Вооружённые силы в ходе массированного удара 9 января ударами комплексов "Искандер" и ракет "Калибр" поразили два предприятия в Киеве, которые были задействованы в сборке дронов, применяемых для ударов по территории России, сообщает Минобороны РФ.
"В рамках данного массированного удара с применением ОТРК "Искандер" и крылатых ракет морского базирования "Калибр" в городе Киеве поражены производственные мощности двух предприятий, задействованных в сборке ударных БПЛА для атак по территории России, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.
