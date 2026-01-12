ВС России поразили заводы беспилотников в Киеве "Искандерами" 9 января

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские Вооружённые силы в ходе массированного удара 9 января ударами комплексов "Искандер" и ракет "Калибр" поразили два предприятия в Киеве, которые были задействованы в сборке дронов, применяемых для ударов по территории России, сообщает Минобороны РФ.