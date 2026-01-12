https://ria.ru/20260112/svo-2067377667.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и шесть автомобиль в зоне действий группировки войск "Днепр" ВС РФ, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 12.01.2026
