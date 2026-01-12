https://ria.ru/20260112/svo-2067377386.html
ВСУ потеряли более 180 военных в зоне группировки "Запад"
ВСУ потеряли более 180 военных в зоне группировки "Запад" - РИА Новости, 12.01.2026
ВСУ потеряли более 180 военных в зоне группировки "Запад"
Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области,... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T14:17:00+03:00
2026-01-12T14:17:00+03:00
2026-01-12T14:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391171_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_577547b2153fb2f1435cd7a3c59f52b8.jpg
https://ria.ru/20260111/zelenskiy-2067189265.html
https://ria.ru/20260109/ukraina-2066948922.html
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391171_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_95c5b2bf0a9b88aed9e68f362ae06935.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 180 военных в зоне группировки "Запад"
МО РФ: ВСУ потеряли более 180 военных в зоне группировки "Запад"