ВСУ потеряли более 180 военных в зоне группировки "Запад" - РИА Новости, 12.01.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 12.01.2026 (обновлено: 14:24 12.01.2026)
ВСУ потеряли более 180 военных в зоне группировки "Запад"
ВСУ потеряли более 180 военных в зоне группировки "Запад"
Российский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области, противник потерял более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
На Украине сообщили об опасном эксперименте Зеленского в Киеве
11 января, 03:43
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Благодатовка, Ковшаровка, Моначиновка, Нечволодовка, Новоосиново, Петровка и Синиха в Харьковской области.
"Потери противника составили более 180 военнослужащих, бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 12 пикапов, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
"Зеленский не главный". В США раскрыли, кто захватил власть в Киеве
9 января, 04:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
