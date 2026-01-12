ВСУ потеряли более 180 военных в зоне группировки "Запад"

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области, противник потерял более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.