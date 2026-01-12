Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" улучшила тактическое положение и нанесла поражение противнику в ряде районов Сумской и Харьковской областей, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Кондратовка и Мирополье Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что на харьковском направлении были нанесено поражение подразделениям бригады теробороны в районе населенного пункта Старица в Харьковской области.
"ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и три склада материальных средств", - добавили в МО РФ.
