Мантуров рассказал, когда новые образцы военной техники появятся в зоне СВО
Мантуров рассказал, когда новые образцы военной техники появятся в зоне СВО - РИА Новости, 12.01.2026
Мантуров рассказал, когда новые образцы военной техники появятся в зоне СВО
Новые образцы военной техники появятся в зоне спецоперации в этом квартале, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с президентом России... РИА Новости, 12.01.2026
Мантуров рассказал, когда новые образцы военной техники появятся в зоне СВО
Мантуров: новые образцы военной техники появятся в зоне СВО в этом квартале