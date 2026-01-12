В трех районах курского приграничья вернули свет после ударов ВСУ

КУРСК, 12 янв – РИА Новости. Рыльский, Глушковский, Кореневский и Хомутовский районы Курской области попали под отключение электричества в результате атаки БПЛА ВСУ по объекту энергетики, в трех из них подача электроэнергии восстановлена, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
В воскресенье он сообщал, что электроснабжение нарушено в четырех приграничных районах Курской области: Рыльском, Глушковском, Кореневском и Хомутовском. Позже его восстановили.
"Подлые удары укронацистов по энергообъектам продолжаются. Враг с помощью беспилотника нанёс удар по объекту энергетики в Хомутовском районе. Под отключение попали Рыльский, Глушковский, Кореневский и Хомутовский районы", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что подача электричества в первых трёх муниципалитетах восстановлена, переключение потребителей Хомутовского района продолжается.
"Ситуацию держу на контроле", – добавил губернатор.
