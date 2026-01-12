Более 13 тысяч жителей Запорожской области остаются без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Свыше 13 тысяч абонентов остаются без электроснабжения в Запорожской области, ремонтные работы затрудняются опасностью ударов БПЛА, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Накануне Балицкий сообщал, что ухудшение погодных условий и обледенение линий электропередачи оставило без света 47 тысяч абонентов в Запорожской области, аварийные бригады делают все возможное для восстановления электроснабжения.
"В настоящий момент в Запорожской области 13750 абонентов всё еще остаются без электроснабжения. В основном это Васильевский муниципальный округ, сама Васильевка частично обесточена, и Михайловский муниципальный округ", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, много повреждений на линиях электропередачи связаны с обледенением.
"Восстановлена подача электричества в Днепрорудном и Приморске. В городе Васильевке запущены дизельные генераторы. В населенных пунктах, которые находятся вблизи ЛБС, работы затрудняются опасностью ударов БПЛА", - подчеркнул губернатор.
