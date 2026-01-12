Более 13 тысяч жителей Запорожской области остаются без света

"В настоящий момент в Запорожской области 13750 абонентов всё еще остаются без электроснабжения. В основном это Васильевский муниципальный округ, сама Васильевка частично обесточена, и Михайловский муниципальный округ", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.