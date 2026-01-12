Суд отказал журналистке Баязитовой в зачете срока

РЯЗАНЬ, 12 янв - РИА Новости. Суд во Владимирской области отказал журналистке Александре Баязитовой, осужденной на пять лет лишения свободы за вымогательство, в удовлетворении ходатайства о зачете времени содержания под стражей в срок отбывания наказания, сообщили РИА Новости в Судогодском районном суде Владимирской области.