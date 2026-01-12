Суд отказал журналистке Баязитовой в зачете срока

РЯЗАНЬ, 12 янв - РИА Новости. Суд во Владимирской области отказал журналистке Александре Баязитовой, осужденной на пять лет лишения свободы за вымогательство, в удовлетворении ходатайства о зачете времени содержания под стражей в срок отбывания наказания, сообщили РИА Новости в Судогодском районном суде Владимирской области.
Как ранее сообщали РИА Новости в суде, Баязитова подала ходатайство о зачете времени содержания под стражей в срок отбывания наказания, не уточнив, какие именно периоды ареста осужденная считает необходимым включить в срок лишения свободы.
Осужденная за вымогательство журналистка Баязитова подала ходатайство в суд
21 декабря 2025, 09:20
Согласно карточке дела, на 12 января было назначено рассмотрение материала.
"Результат судебного заседания - отказано… в удовлетворении ходатайства", - отметила собеседница агентства.
Ранее суд во Владимирской области отказал Баязитовой в условно-досрочном освобождении. Позднее районный суд принял решение о замене ей неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами, но Владимирский областной суд это постановление отменил.
Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к пяти и 4,5 года колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.
Экс-редактор URA.RU заявил, что у него есть заботы поважнее работы
25 декабря 2025, 14:20
Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" - не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
Мосгорсуд утвердил приговор, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область.
Суд отменил решение о смягчении приговора журналистке Баязитовой
28 октября 2025, 16:58