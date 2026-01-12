"Читай-город" обжалует штраф за пропаганду нетрадиционных отношений

Поводом для этого, согласно документу, послужило обращение двух покупателей в УФСБ по Забайкальскому краю, которые приобрели в магазине книги, где, по их мнению, осуществлялась пропаганда нетрадиционных ценностей. Названия и авторы изданий в решении суда не приводятся. Эксперты подтвердили данные выводы, отметив, что культурологический анализ книг показал содержавшуюся в них определенную гомосексуальную направленность и степень влияния идей ЛГБТ* на представления российских читателей, которые воспитаны в традиционной семье, а традиционные отношения подаются как консервативные и ненужные в современном обществе.