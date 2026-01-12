"Читай-город" обжалует штраф за пропаганду нетрадиционных отношений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город" планирует обжаловать штраф в 800 тысяч рублей за пропаганду в продаваемых изданиях нетрадиционных сексуальных отношений, вынесенный в отношении входящего в состав сети ООО "Грамота".
"На данный момент мы на стадии получения и изучения решения суда, предварительно собираемся обжаловать в установленные законом сроки", - сообщил РИА Новости руководитель юридического департамента федеральной сети книжных магазинов "Читай-город" Виталий Фурсов.
Суд рассмотрит дело главы Кембриджской международной школы в Петербурге
25 декабря 2025, 19:32
Как следует из решения суда, опубликованного на сайте Центрального районного суда города Читы Забайкальского края, постановление в отношении ООО "Грамота" было вынесено 26 декабря. Компания признана виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) и оштрафована на 800 тысяч рублей.
Поводом для этого, согласно документу, послужило обращение двух покупателей в УФСБ по Забайкальскому краю, которые приобрели в магазине книги, где, по их мнению, осуществлялась пропаганда нетрадиционных ценностей. Названия и авторы изданий в решении суда не приводятся. Эксперты подтвердили данные выводы, отметив, что культурологический анализ книг показал содержавшуюся в них определенную гомосексуальную направленность и степень влияния идей ЛГБТ* на представления российских читателей, которые воспитаны в традиционной семье, а традиционные отношения подаются как консервативные и ненужные в современном обществе.
* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России
Признавший ЛГБТ* экстремистской организацией судья может стать зампредом ВС
27 декабря 2025, 15:27