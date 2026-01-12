Рейтинг@Mail.ru
Суд Вале постановил арестовать владельца бара, в котором произошел пожар - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/sud-2067409447.html
Суд Вале постановил арестовать владельца бара, в котором произошел пожар
Суд Вале постановил арестовать владельца бара, в котором произошел пожар - РИА Новости, 12.01.2026
Суд Вале постановил арестовать владельца бара, в котором произошел пожар
Суд кантона Вале в понедельник распорядился оставить Жака Моретти, владельца бара, где в пожаре погибли 40 человек, под арестом на три месяца, пока идет... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T16:40:00+03:00
2026-01-12T16:40:00+03:00
происшествия
вале (кантон)
швейцария
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066055519_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_758bf3a48c3b4cd4cdcf53c42e13dd70.jpg
https://ria.ru/20260110/pozhar-2067155293.html
https://ria.ru/20260109/es-2067024055.html
вале (кантон)
швейцария
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066055519_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_c756d162a4607f2239ed5f1ec894551f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вале (кантон), швейцария, франция
Происшествия, Вале (кантон), Швейцария, Франция
Суд Вале постановил арестовать владельца бара, в котором произошел пожар

Суд Вале арестовал на три месяца владельца бара, в котором произошел пожар

© AP Photo / Antonio CalanniЭкстренные службы на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана
Экстренные службы на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Antonio Calanni
Экстренные службы на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 12 янв – РИА Новости. Суд кантона Вале в понедельник распорядился оставить Жака Моретти, владельца бара, где в пожаре погибли 40 человек, под арестом на три месяца, пока идет расследование, сообщает портал 20minutes со ссылкой на решение суда.
"В понедельник кантональный суд Вале по принудительным мерам постановил заключить под стражу Жака Моретти, владельца бара Le Constellation, на срок не менее трех месяцев", - сообщило СМИ.
Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
СМИ узнали, в чем признался владелец бара в Швейцарии, где произошел пожар
10 января, 19:14
Суд счел, что существует риск его побега. При этом мера предварительного заключения под стражу может быть отменена "при определенных условиях", включая внесение залога.
"Поскольку установление залога требует тщательного расследования, временное лишение свободы должно иметь преимущественную силу", - уточнил суд.
Моретти был взят под стражу после допроса в прокуратуре Вале в пятницу. СМИ сообщали, что на допросе он признал, что служебный выход из подвального этажа, где проходила вечеринка, был заперт на ключ. Его жена Джессика по-прежнему находится на свободе.
В новогоднюю ночь около 01.30 (03.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли 40 человек. Большинство погибших - молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. Еще 116 получили травмы, большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии из-за обширных ожогов.
Согласно следствию, причиной пожара стали фейерверки-фонтаны, из-за которых загорелось потолочное покрытие.
После пожара власти Швейцарии начали расследование в отношении владельцев бара по статьям "убийство по неосторожности, причинение телесных повреждений по неосторожности и поджог по неосторожности". В случае признания виновными им грозит от 3 до 4,5 лет тюремного заключения.
Ранее СМИ сообщили, что Моретти в 2008 году был осужден во Франции за сутенёрство и приговорен к тюремному сроку с запретом заниматься бизнесом в стране.
Экстренные службы на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Пожар в Кран-Монтане стал одной из главных тем у французов, показал опрос
9 января, 17:31
 
ПроисшествияВале (кантон)ШвейцарияФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала