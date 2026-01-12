Суд Вале постановил арестовать владельца бара, в котором произошел пожар

ЖЕНЕВА, 12 янв – РИА Новости. Суд кантона Вале в понедельник распорядился оставить Жака Моретти, владельца бара, где в пожаре погибли 40 человек, под арестом на три месяца, пока идет расследование, сообщает портал 20minutes со ссылкой на решение суда.

"В понедельник кантональный суд Вале по принудительным мерам постановил заключить под стражу Жака Моретти, владельца бара Le Constellation, на срок не менее трех месяцев", - сообщило СМИ.

Суд счел, что существует риск его побега. При этом мера предварительного заключения под стражу может быть отменена "при определенных условиях", включая внесение залога.

"Поскольку установление залога требует тщательного расследования, временное лишение свободы должно иметь преимущественную силу", - уточнил суд.

Моретти был взят под стражу после допроса в прокуратуре Вале в пятницу. СМИ сообщали, что на допросе он признал, что служебный выход из подвального этажа, где проходила вечеринка, был заперт на ключ. Его жена Джессика по-прежнему находится на свободе.

В новогоднюю ночь около 01.30 (03.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли 40 человек. Большинство погибших - молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. Еще 116 получили травмы, большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии из-за обширных ожогов.

Согласно следствию, причиной пожара стали фейерверки-фонтаны, из-за которых загорелось потолочное покрытие.

После пожара власти Швейцарии начали расследование в отношении владельцев бара по статьям "убийство по неосторожности, причинение телесных повреждений по неосторожности и поджог по неосторожности". В случае признания виновными им грозит от 3 до 4,5 лет тюремного заключения.