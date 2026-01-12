Суд приступит к рассмотрению дела экс-зампреда правительства Забайкалья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Академический районный суд Екатеринбурга приступит во вторник к рассмотрению уголовного дела бывшего врио заместителя председателя правительства Забайкальского края Игоря Дубровина, обвиняемого в хищении свыше 60 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Дубровин с 2017 по 2019 годы занимал должность заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, с 2020 года возглавлял управление капитального строительства региона. Работал в правительстве Забайкальского края с июня 2023 года, освобожден от этой должности в середине декабря 2023 года в связи с утратой доверия.