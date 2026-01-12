Суд приступит к рассмотрению дела экс-зампреда правительства Забайкалья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Академический районный суд Екатеринбурга приступит во вторник к рассмотрению уголовного дела бывшего врио заместителя председателя правительства Забайкальского края Игоря Дубровина, обвиняемого в хищении свыше 60 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
"Завтра старт по Дубровину в Академическом районном суде Екатеринбурга", – сказала собеседница агентства.
Год назад, 15 января 2025 года, в пресс-службе Свердловского областного суда РИА Новости рассказывали, что Дубровина обвиняют в хищении около 63 миллионов рублей у министерства обороны России.
Тогда же дело, которое в октябре 2024 года было возвращено прокурору для устранения недостатков, вновь поступило в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Впоследствии, как писало издание URA.RU, дело направили в Хамовнический райсуд Москвы, а осенью вернули в столицу Урала – но уже в другой суд.
В декабре 2023 года врио зампреда правительства Забайкальского края был задержан, самолетом доставлен в Екатеринбург, по месту его жительства и работы прошли обыски. Следователи главного следственного управления ГУМВД России по Свердловской области возбудили в отношении Дубровина уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, суд арестовал его, а после изменил меру пресечения на запрет определенных действий.
Дубровин с 2017 по 2019 годы занимал должность заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, с 2020 года возглавлял управление капитального строительства региона. Работал в правительстве Забайкальского края с июня 2023 года, освобожден от этой должности в середине декабря 2023 года в связи с утратой доверия.
