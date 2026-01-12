Рейтинг@Mail.ru
12.01.2026
16:04 12.01.2026
Суд приступит к рассмотрению дела экс-зампреда правительства Забайкалья
Суд приступит к рассмотрению дела экс-зампреда правительства Забайкалья
Суд приступит к рассмотрению дела экс-зампреда правительства Забайкалья
Академический районный суд Екатеринбурга приступит во вторник к рассмотрению уголовного дела бывшего врио заместителя председателя правительства Забайкальского... РИА Новости, 12.01.2026
происшествия
екатеринбург
забайкальский край
свердловская область
свердловский областной суд
екатеринбург
забайкальский край
свердловская область
происшествия, екатеринбург, забайкальский край, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Забайкальский край, Свердловская область, Свердловский областной суд, Ura.ru
Суд приступит к рассмотрению дела экс-зампреда правительства Забайкалья

Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело экс-зампреда правительства Забайкалья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Академический районный суд Екатеринбурга приступит во вторник к рассмотрению уголовного дела бывшего врио заместителя председателя правительства Забайкальского края Игоря Дубровина, обвиняемого в хищении свыше 60 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
"Завтра старт по Дубровину в Академическом районном суде Екатеринбурга", – сказала собеседница агентства.
Год назад, 15 января 2025 года, в пресс-службе Свердловского областного суда РИА Новости рассказывали, что Дубровина обвиняют в хищении около 63 миллионов рублей у министерства обороны России.
Тогда же дело, которое в октябре 2024 года было возвращено прокурору для устранения недостатков, вновь поступило в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Впоследствии, как писало издание URA.RU, дело направили в Хамовнический райсуд Москвы, а осенью вернули в столицу Урала – но уже в другой суд.
В декабре 2023 года врио зампреда правительства Забайкальского края был задержан, самолетом доставлен в Екатеринбург, по месту его жительства и работы прошли обыски. Следователи главного следственного управления ГУМВД России по Свердловской области возбудили в отношении Дубровина уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, суд арестовал его, а после изменил меру пресечения на запрет определенных действий.
Дубровин с 2017 по 2019 годы занимал должность заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, с 2020 года возглавлял управление капитального строительства региона. Работал в правительстве Забайкальского края с июня 2023 года, освобожден от этой должности в середине декабря 2023 года в связи с утратой доверия.
Екатеринбург, Забайкальский край, Свердловская область
 
 
