Суд в Варшаве продлил арест археологу Бутягину

"Господину Бутягину на территории Польши обеспечено место пребывания, он имеет адрес для корреспонденции", - заявил Доманьский.

Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.