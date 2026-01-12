https://ria.ru/20260112/sud-2067391902.html
Суд в Варшаве продлил арест археологу Бутягину
Окружной суд Варшавы продлил арест российского археолога Александра Бутягина до 4 марта, сообщил РИА Новости адвокат Адам Доманьский. РИА Новости, 12.01.2026
ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Окружной суд Варшавы продлил арест российского археолога Александра Бутягина до 4 марта, сообщил РИА Новости адвокат Адам Доманьский.
"Суд принял решение продлить арест Александра Бутягина
до 4 марта", - сказал адвокат.
Защитник пояснил, что в качестве аргумента суд заявил об опасении побега Бутягина из Польши
. Он заявил, что считает данный аргумент безосновательным.
"Господину Бутягину на территории Польши обеспечено место пребывания, он имеет адрес для корреспонденции", - заявил Доманьский.
В четверг в том же суде начнется рассмотрение запроса Украины
об экстрадиции Бутягина.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму
. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы
, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.