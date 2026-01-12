Рейтинг@Mail.ru
Суд в Варшаве продлил арест археологу Бутягину - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 12.01.2026 (обновлено: 16:48 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/sud-2067391902.html
Суд в Варшаве продлил арест археологу Бутягину
Суд в Варшаве продлил арест археологу Бутягину - РИА Новости, 12.01.2026
Суд в Варшаве продлил арест археологу Бутягину
Окружной суд Варшавы продлил арест российского археолога Александра Бутягина до 4 марта, сообщил РИА Новости адвокат Адам Доманьский. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T15:31:00+03:00
2026-01-12T16:48:00+03:00
варшава
в мире
украина
александр бутягин
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061521212_0:207:1280:927_1920x0_80_0_0_89d5a570fedd15722bbfcf3a74bf8d62.jpg
https://ria.ru/20260112/butyagin-2067392093.html
варшава
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061521212_0:151:1280:1111_1920x0_80_0_0_978f493698fedd5d20cd40be04e883f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
варшава, в мире, украина, александр бутягин, польша
Варшава, В мире, Украина, Александр Бутягин, Польша
Суд в Варшаве продлил арест археологу Бутягину

Суд в Варшаве продлил арест российскому археологу Бутягину

© Фото : Государственный ЭрмитажАлександр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : Государственный Эрмитаж
Александр Бутягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Окружной суд Варшавы продлил арест российского археолога Александра Бутягина до 4 марта, сообщил РИА Новости адвокат Адам Доманьский.
"Суд принял решение продлить арест Александра Бутягина до 4 марта", - сказал адвокат.
Защитник пояснил, что в качестве аргумента суд заявил об опасении побега Бутягина из Польши. Он заявил, что считает данный аргумент безосновательным.
"Господину Бутягину на территории Польши обеспечено место пребывания, он имеет адрес для корреспонденции", - заявил Доманьский.
В четверг в том же суде начнется рассмотрение запроса Украины об экстрадиции Бутягина.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Адвокат археолога Бутягина обжалует решение суда о продлении ареста
Вчера, 15:33
 
ВаршаваВ миреУкраинаАлександр БутягинПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала