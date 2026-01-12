Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве продлил арест стендап-комику Останину
15:20 12.01.2026
Суд в Москве продлил арест стендап-комику Останину
Суд в Москве продлил арест стендап-комику Останину - РИА Новости, 12.01.2026
Суд в Москве продлил арест стендап-комику Останину
Мещанский суд Москвы продлил до лета срок ареста стендап-комику Артемию Останину, обвиняемому в оскорблении чувств верующих, передает корреспондент РИА Новости
происшествия, россия, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд в Москве продлил арест стендап-комику Останину

Суд в Москве продлил до лета арест стендап-комику Останину

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАртемий Останин в суде
Артемий Останин в суде - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Артемий Останин в суде. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил до лета срок ареста стендап-комику Артемию Останину, обвиняемому в оскорблении чувств верующих, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить срок содержания под стражей до 25 июня 2026 года", - огласила решение судья.
Останин в ходе заседания заявил, что содержать его под стражей нет необходимости, что он имеет ряд заболеваний, препятствующих его пребыванию в СИЗО.
Останин обвиняется по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), пункту "в" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Правоохранители установили, что 7 марта прошлого года он в развлекательном заведении на Садовой-Черногрязской улице, выражая явное неуважение к обществу, выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, по версии следствия, 15 марта Останин публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность, при этом угрожая применением насилия. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.
Останина арестовали в марте. Он и его защита просили о домашнем аресте. Среди прочего подчеркивалось, что во время задержания Останин был "подвергнут избиению", получил травмы. Кроме того, его адвокат Вероника Полякова сообщала РИА Новости, что стендап-комик не признает вину по делу о разжигании ненависти.
В июне Останина внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Видеоблогер Данила Поперечный* - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Верховный суд не стал рассматривать жалобу комика Поперечного*
30 декабря 2025, 03:12
 
