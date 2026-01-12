Рейтинг@Mail.ru
14:56 12.01.2026 (обновлено: 15:53 12.01.2026)
Экс-премьер Грузии признал вину в легализации незаконных доходов
Экс-премьер Грузии признал вину в легализации незаконных доходов
Экс-премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Экс-премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
© AP Photo / Shakh Aivazov
Экс-премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 12 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признал вину в легализации незаконных доходов и будет приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщает генеральная прокуратура страны.
"Генеральная прокуратура Грузии оформила с обвиняемым Ираклием Гарибашвили процессуальное соглашение, согласно которому бывшему премьер-министру… определена мера пресечения в виде лишения свободы на пять лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дополнительно Гарибашвили оштрафован на 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов) и должен передать государству деньги, изъятые при обыске у него дома (6,5 миллиона долларов). "Ираклий Гарибашвили признаёт вину и соглашается с условиями процессуального соглашения. Суд уже удовлетворил ходатайство прокуратуры на процессуальное соглашение", - уточняется в сообщении.
В октябре генпрокуратура Грузии предъявила обвинение Гарибашвили в легализации незаконных доходов. Вскоре Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал Гарибашвили меру пресечения в виде залогa в 1 миллион лари.
СГБ Грузии ранее сообщила, что были проведены обыски домов и квартир Гарибашвили, экс-главы СГБ Григола Лилуашвили и экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе и других лиц в рамках расследования разных уголовных дел. В результате обысков было изъято более 7 миллионов долларов, 198 дорогих изделий и часов, дорогостоящие картины, документация, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств.
Президентский дворец в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Грузии задержали экс-главу Минобороны
25 декабря 2025, 20:15
 
ГрузияВ миреИраклий Гарибашвили
 
 
