Экс-премьер Грузии признал вину в легализации незаконных доходов

ТБИЛИСИ, 12 янв - РИА Новости . Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признал вину в легализации незаконных доходов и будет приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщает генеральная прокуратура страны.

Отмечается, что дополнительно Гарибашвили оштрафован на 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов) и должен передать государству деньги, изъятые при обыске у него дома (6,5 миллиона долларов). "Ираклий Гарибашвили признаёт вину и соглашается с условиями процессуального соглашения. Суд уже удовлетворил ходатайство прокуратуры на процессуальное соглашение", - уточняется в сообщении.