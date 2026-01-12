Казахстанский суд оштрафовал филиал РЖД

Табличка на здании НКПС, находящемся в ведомстве ОАО "Российские железные дороги. Архивное фото

АСТАНА, 12 янв - РИА Новости. Казахстанский суд оштрафовал филиал ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) за злоупотребление доминирующим положением при установлении цен по метрологическому обслуживанию вагонных электронных весов, сообщает в понедельник пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана (АЗРК).

В антимонопольном ведомстве уточнили, что департамент АЗРК по Северо-Казахстанской области завершил расследование в отношении Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги". Сообщается, что основанием для расследования стало обращение одного из предприятий региона по вопросу ценообразования на услуги, которую предоставляет филиал РЖД

"Выявлено злоупотребление доминирующим положением при установлении цен на услуги по метрологическому обслуживанию вагонных электронных весов. Суд назначил штраф 1,88 миллиона тенге (3 686,3 долларов - ред.) и конфискацию 7,3 миллиона тенге (14300 долларов - ред.) монопольного дохода", - говорится в сообщении.