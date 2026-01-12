Рейтинг@Mail.ru
Казахстанский суд оштрафовал филиал РЖД - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 12.01.2026 (обновлено: 14:11 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/sud-2067374814.html
Казахстанский суд оштрафовал филиал РЖД
Казахстанский суд оштрафовал филиал РЖД - РИА Новости, 12.01.2026
Казахстанский суд оштрафовал филиал РЖД
Казахстанский суд оштрафовал филиал ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) за злоупотребление доминирующим положением при установлении цен по метрологическому... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T14:07:00+03:00
2026-01-12T14:11:00+03:00
северо-казахстанская область
ржд
южно-уральская железная дорога
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153126/29/1531262987_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad2a8b513d6daf5a36ae73727105223b.jpg
https://ria.ru/20250424/aktivy--2013109360.html
северо-казахстанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153126/29/1531262987_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1bcaf9692d1be0b10699311e73ce29f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северо-казахстанская область, ржд, южно-уральская железная дорога, в мире
Северо-Казахстанская область, РЖД, Южно-Уральская железная дорога, В мире
Казахстанский суд оштрафовал филиал РЖД

Казахстанский суд оштрафовал филиал РЖД за завышение цен на весы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТабличка на здании НКПС, находящемся в ведомстве ОАО "Российские железные дороги
Табличка на здании НКПС, находящемся в ведомстве ОАО Российские железные дороги - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Табличка на здании НКПС, находящемся в ведомстве ОАО "Российские железные дороги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АСТАНА, 12 янв - РИА Новости. Казахстанский суд оштрафовал филиал ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) за злоупотребление доминирующим положением при установлении цен по метрологическому обслуживанию вагонных электронных весов, сообщает в понедельник пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана (АЗРК).
В антимонопольном ведомстве уточнили, что департамент АЗРК по Северо-Казахстанской области завершил расследование в отношении Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги". Сообщается, что основанием для расследования стало обращение одного из предприятий региона по вопросу ценообразования на услуги, которую предоставляет филиал РЖД.
"Выявлено злоупотребление доминирующим положением при установлении цен на услуги по метрологическому обслуживанию вагонных электронных весов. Суд назначил штраф 1,88 миллиона тенге (3 686,3 долларов - ред.) и конфискацию 7,3 миллиона тенге (14300 долларов - ред.) монопольного дохода", - говорится в сообщении.
В агентстве добавили, что с 1 января цена услуги снижена на 28% с 754 698 (1480 долларов) до 536 357 тенге (1050 долларов).
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Суд обратил в доход государства активы крупного железнодорожного оператора
24 апреля 2025, 09:37
 
Северо-Казахстанская областьРЖДЮжно-Уральская железная дорогаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала