Суд ООН начал слушания против Мьянмы из-за предполагаемого геноцида

ГААГА, 12 янв - РИА Новости. Международный суд ООН в понедельник начал слушания дела по существу по иску Гамбии против Мьянмы из-за предполагаемого нарушения республикой конвенции о геноциде, передает корреспондент РИА Новости.
"Решением от 22 июля 2022 года суд установил, что обладает юрисдикцией на основании статьи 9 Конвенции о геноциде для рассмотрения иска, поданного Гамбией, и что указанное заявление является допустимым. Мьянма подала свой встречный меморандум 24 августа 2023 года в рамках нового установленного для этой цели срока", - заявил на заседании в Гааге председатель суда Юдзи Ивасава.
Он напомнил, что страны затем обменялись ответами и возражениям.
Ивасава сообщил, что слушания в январе будут состоять из двух раундов устных прений сторон. Первый раунд начинается в понедельник, 12 января, второй раунд - 26 января. Между раундами суд заслушает свидетелей от обеих сторон.
Гамбия 11 ноября 2019 года подала в Международный суд ООН заявление о возбуждении дела против Мьянмы в связи с предполагаемыми нарушениями Конвенции о предотвращении и наказании преступления геноцида. В своем заявлении Гамбия просила, среди прочего, чтобы суд признал и объявил, что Мьянма нарушила свои обязательства по конвенции, обязал ее прекратить любые международно-противоправные действия и выполнить обязательства по возмещению ущерба в интересах жертв актов геноцида, являющихся членами группы рохинджа. Также Гамбия потребовала от Мьянмы гарантий неповторения подобных действий, а от суда - распорядиться об обеспечительных мерах в отношении ответчика.
Суд ООН 23 января 2020 года распорядился о ряде обеспечительных мер в отношении Мьянмы. После подачи Гамбией своего меморандума Мьянма выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и допустимости заявления.
