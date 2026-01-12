Суд ООН начал слушания против Мьянмы из-за предполагаемого геноцида

ГААГА, 12 янв - РИА Новости. Международный суд ООН в понедельник начал слушания дела по существу по иску Гамбии против Мьянмы из-за предполагаемого нарушения республикой конвенции о геноциде, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник суд ООН начал слушания по делу Гамбии против Мьянмы по существу, которые продлятся до 29 января.

"Решением от 22 июля 2022 года суд установил, что обладает юрисдикцией на основании статьи 9 Конвенции о геноциде для рассмотрения иска, поданного Гамбией, и что указанное заявление является допустимым. Мьянма подала свой встречный меморандум 24 августа 2023 года в рамках нового установленного для этой цели срока", - заявил на заседании в Гааге председатель суда Юдзи Ивасава.

Он напомнил, что страны затем обменялись ответами и возражениям.

Ивасава сообщил, что слушания в январе будут состоять из двух раундов устных прений сторон. Первый раунд начинается в понедельник, 12 января, второй раунд - 26 января. Между раундами суд заслушает свидетелей от обеих сторон.

Гамбия 11 ноября 2019 года подала в Международный суд ООН заявление о возбуждении дела против Мьянмы в связи с предполагаемыми нарушениями Конвенции о предотвращении и наказании преступления геноцида. В своем заявлении Гамбия просила, среди прочего, чтобы суд признал и объявил, что Мьянма нарушила свои обязательства по конвенции, обязал ее прекратить любые международно-противоправные действия и выполнить обязательства по возмещению ущерба в интересах жертв актов геноцида, являющихся членами группы рохинджа. Также Гамбия потребовала от Мьянмы гарантий неповторения подобных действий, а от суда - распорядиться об обеспечительных мерах в отношении ответчика.