Суд ООН начал слушания против Мьянмы из-за предполагаемого геноцида - РИА Новости, 12.01.2026
13:48 12.01.2026
Суд ООН начал слушания против Мьянмы из-за предполагаемого геноцида
Суд ООН начал слушания против Мьянмы из-за предполагаемого геноцида
в мире
мьянма
гамбия
гаага
оон
мьянма
гамбия
гаага
в мире, мьянма, гамбия, гаага, оон
В мире, Мьянма, Гамбия, Гаага, ООН
Суд ООН начал слушания против Мьянмы из-за предполагаемого геноцида

Суд ООН начал слушания по иску Гамбии против Мьянмы о предполагаемом геноциде

© РИА Новости / Артур АлександровЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Артур Александров
Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 12 янв - РИА Новости. Международный суд ООН в понедельник начал слушания дела по существу по иску Гамбии против Мьянмы из-за предполагаемого нарушения республикой конвенции о геноциде, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник суд ООН начал слушания по делу Гамбии против Мьянмы по существу, которые продлятся до 29 января.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Захарова рассказала о вызволении россиян из кол-центров в Мьянме
17 декабря 2025, 18:09
"Решением от 22 июля 2022 года суд установил, что обладает юрисдикцией на основании статьи 9 Конвенции о геноциде для рассмотрения иска, поданного Гамбией, и что указанное заявление является допустимым. Мьянма подала свой встречный меморандум 24 августа 2023 года в рамках нового установленного для этой цели срока", - заявил на заседании в Гааге председатель суда Юдзи Ивасава.
Он напомнил, что страны затем обменялись ответами и возражениям.
Ивасава сообщил, что слушания в январе будут состоять из двух раундов устных прений сторон. Первый раунд начинается в понедельник, 12 января, второй раунд - 26 января. Между раундами суд заслушает свидетелей от обеих сторон.
Гамбия 11 ноября 2019 года подала в Международный суд ООН заявление о возбуждении дела против Мьянмы в связи с предполагаемыми нарушениями Конвенции о предотвращении и наказании преступления геноцида. В своем заявлении Гамбия просила, среди прочего, чтобы суд признал и объявил, что Мьянма нарушила свои обязательства по конвенции, обязал ее прекратить любые международно-противоправные действия и выполнить обязательства по возмещению ущерба в интересах жертв актов геноцида, являющихся членами группы рохинджа. Также Гамбия потребовала от Мьянмы гарантий неповторения подобных действий, а от суда - распорядиться об обеспечительных мерах в отношении ответчика.
Суд ООН 23 января 2020 года распорядился о ряде обеспечительных мер в отношении Мьянмы. После подачи Гамбией своего меморандума Мьянма выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и допустимости заявления.
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Суд ООН признал требования России по конвенции о геноциде приемлемыми
8 декабря 2025, 18:33
 
