Подозреваемого в подготовке теракта в Пермском крае арестовали

ПЕРМЬ, 12 янв - РИА Новости. Жителю Пермского края, который под воздействием злоумышленников планировал теракт на Чусовском железнодорожном мосту, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 28 февраля, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми.

"Вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 27 суток, то есть до 28 февраля", - заявили в суде.