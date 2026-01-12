Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемого в подготовке теракта в Пермском крае арестовали - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 12.01.2026 (обновлено: 12:46 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/sud-2067352801.html
Подозреваемого в подготовке теракта в Пермском крае арестовали
Подозреваемого в подготовке теракта в Пермском крае арестовали - РИА Новости, 12.01.2026
Подозреваемого в подготовке теракта в Пермском крае арестовали
Жителю Пермского края, который под воздействием злоумышленников планировал теракт на Чусовском железнодорожном мосту, избрана мера пресечения в виде содержания... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T12:42:00+03:00
2026-01-12T12:46:00+03:00
происшествия
пермский край
пермь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20260105/chelyabinsk-2066465275.html
пермский край
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, пермь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Пермский край, Пермь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Подозреваемого в подготовке теракта в Пермском крае арестовали

РИА Новости: суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Пермском крае

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 12 янв - РИА Новости. Жителю Пермского края, который под воздействием злоумышленников планировал теракт на Чусовском железнодорожном мосту, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 28 февраля, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми.
Ранее ФСБ проинформировала о предотвращении теракта, который украинские спецслужбы планировали на Чусовском железнодорожном мосту в Пермском крае. Уроженец Чусового под воздействием телефонных мошенником перевёл на "безопасные счета" 350 тысяч рублей. После этого злоумышленники, обещавшие возврат денег, вынудили его изготовить самодельное взрывное устройство. У задержанного изъяли 10 килограммов взрывчатых веществ и камеру для наблюдения за мостом.
"Вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 27 суток, то есть до 28 февраля", - заявили в суде.
Собеседник агентства уточнил, что мужчине было предъявлено обвинение по ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ"). "В квартире при обыске у него нашли взрывчатые вещества, изготовленные самодельным способом. Вину он признал", - добавили в суде. При этом адвокат задержанного просил о более мягкой мере пресечения: домашнем аресте или подписке о невыезде.
Чусовской железнодорожный мост находится на окраине Перми, он пересекает реку Чусовую вблизи её впадения в Камское водохранилище. Подъезды к сооружению расположены в Орджоникидзевском район Перми и Добрянском районе края.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Челябинской области задержали подозреваемого в подготовке теракта
5 января, 13:52
 
ПроисшествияПермский крайПермьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала