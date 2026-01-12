Подозреваемого в подготовке теракта в Пермском крае арестовали

ПЕРМЬ, 12 янв - РИА Новости. Жителю Пермского края, который под воздействием злоумышленников планировал теракт на Чусовском железнодорожном мосту, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 28 февраля, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми.
Ранее ФСБ проинформировала о предотвращении теракта, который украинские спецслужбы планировали на Чусовском железнодорожном мосту в Пермском крае. Уроженец Чусового под воздействием телефонных мошенником перевёл на "безопасные счета" 350 тысяч рублей. После этого злоумышленники, обещавшие возврат денег, вынудили его изготовить самодельное взрывное устройство. У задержанного изъяли 10 килограммов взрывчатых веществ и камеру для наблюдения за мостом.
"Вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 27 суток, то есть до 28 февраля", - заявили в суде.
Собеседник агентства уточнил, что мужчине было предъявлено обвинение по ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ"). "В квартире при обыске у него нашли взрывчатые вещества, изготовленные самодельным способом. Вину он признал", - добавили в суде. При этом адвокат задержанного просил о более мягкой мере пресечения: домашнем аресте или подписке о невыезде.
Чусовской железнодорожный мост находится на окраине Перми, он пересекает реку Чусовую вблизи её впадения в Камское водохранилище. Подъезды к сооружению расположены в Орджоникидзевском район Перми и Добрянском районе края.