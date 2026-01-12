Суд сохранил арест на бриллиант сотрудника компании по перевозке ценностей

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Суд в Москве сохранил арест на бриллиант размером 10 каратов сотрудника занимающейся международной перевозкой ценных грузов компании "ТБСС" Сергея Хирьякова в рамках уголовного дела, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

До этого советник по внешнеэкономической деятельности фирмы Хирьяков и первый заместитель генерального директора Александр Раковский получили штрафы в размере 163,2 миллиона рублей за дачу взятки должностному лицу. Сотрудник Федеральной таможенной службы заявил в правоохранительные органы о неправомерных действиях Раковского и других неустановленных представителей компании, после чего согласился участвовать в оперативном эксперименте.