Суд сохранил арест на бриллиант сотрудника компании по перевозке ценностей - РИА Новости, 12.01.2026
09:53 12.01.2026
Суд сохранил арест на бриллиант сотрудника компании по перевозке ценностей
Суд сохранил арест на бриллиант сотрудника компании по перевозке ценностей
происшествия, москва
Происшествия, Москва
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Суд в Москве сохранил арест на бриллиант размером 10 каратов сотрудника занимающейся международной перевозкой ценных грузов компании "ТБСС" Сергея Хирьякова в рамках уголовного дела, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что суд сохранил арест на бриллиант Хирьякова размером 10,02 карата, передав его в распоряжение СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу.
До этого советник по внешнеэкономической деятельности фирмы Хирьяков и первый заместитель генерального директора Александр Раковский получили штрафы в размере 163,2 миллиона рублей за дачу взятки должностному лицу. Сотрудник Федеральной таможенной службы заявил в правоохранительные органы о неправомерных действиях Раковского и других неустановленных представителей компании, после чего согласился участвовать в оперативном эксперименте.
В суде оба фигуранта полностью признали вину. Хирьяков объяснял свои действия желанием "премировать" сотрудников таможни за тяжелый труд, сравнивая это с порядками в коммерческих фирмах, отмечается в материалах суда.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Таможенник, осужденный за взятку, сам заявил ФСБ о преступлении
15 ноября 2025, 05:25
 
