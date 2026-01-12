Суд отказался включить требования Беджамова в реестр кредиторов ВПБ

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался включить требования Буньковского экспериментального завода в размере свыше 3 миллиардов рублей в реестр требований кредиторов Георгия Беджамова, которого в материалах уголовного дела называют бывшим "теневым бенефициаром" обанкротившегося Внешпромбанка (ВПБ), говорится в материалах, изученных РИА Новости.

Завод предъявил свои требования к Беджамову еще в 2022 году, они были основаны на субсидиарной ответственности экс-банкира по долгам предприятия. Однако суды в деле о банкротстве Буньковского экспериментального завода после трех лет разбирательств не нашли оснований для привлечения Беджамова к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Москвы в январе проверит обоснованность требования ВПБ в лице Агентства по страхованию вкладов ( АСВ ) к Беджамову в размере около 143,6 миллиарда рублей. АСВ просит включить эту сумму в реестр требований кредиторов Беджамова.

Экс-банкир, скрывающийся в Великобритании и объявленный в международный розыск, был признан банкротом в 2018 году.

Хамовнический суд Москвы в июле заочно приговорил Беджамова, обвиняемого в хищении более 156 миллиардов рублей, к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По версии следствия МВД, в Москве в апреле 2009 года Беджамов и его сестра Лариса Маркус , бывшая президентом Внешпромбанка , создали преступную группу, в состав которой вошли вице-президент Екатерина Глушакова, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие.

По декабрь 2015 года они присвоили вверенные Маркус денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия - всего на сумму более 156 миллиардов рублей.

Маркус и Глушакова уже были осуждены за хищение денежных средств банка к различным срокам лишения свободы.