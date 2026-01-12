Рейтинг@Mail.ru
Суд отказался включить требования Беджамова в реестр кредиторов ВПБ - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/sud-2067317421.html
Суд отказался включить требования Беджамова в реестр кредиторов ВПБ
Суд отказался включить требования Беджамова в реестр кредиторов ВПБ - РИА Новости, 12.01.2026
Суд отказался включить требования Беджамова в реестр кредиторов ВПБ
Арбитражный суд Москвы отказался включить требования Буньковского экспериментального завода в размере свыше 3 миллиардов рублей в реестр требований кредиторов... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T09:50:00+03:00
2026-01-12T09:50:00+03:00
происшествия
москва
великобритания
георгий беджамов
лариса маркус
агентство по страхованию вкладов
внешпромбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20250513/dolg-2016654209.html
https://ria.ru/20250828/sud-2037999583.html
https://ria.ru/20250306/glavzarubezhstroy-2003325802.html
москва
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, великобритания, георгий беджамов, лариса маркус, агентство по страхованию вкладов, внешпромбанк
Происшествия, Москва, Великобритания, Георгий Беджамов, Лариса Маркус, Агентство по страхованию вкладов, Внешпромбанк
Суд отказался включить требования Беджамова в реестр кредиторов ВПБ

Суд не признал обязательства экс-бенефициара ВПБ Беджамова перед заводом

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался включить требования Буньковского экспериментального завода в размере свыше 3 миллиардов рублей в реестр требований кредиторов Георгия Беджамова, которого в материалах уголовного дела называют бывшим "теневым бенефициаром" обанкротившегося Внешпромбанка (ВПБ), говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Завод предъявил свои требования к Беджамову еще в 2022 году, они были основаны на субсидиарной ответственности экс-банкира по долгам предприятия. Однако суды в деле о банкротстве Буньковского экспериментального завода после трех лет разбирательств не нашли оснований для привлечения Беджамова к субсидиарной ответственности.
Сергей Пугачев - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Осужденный экс-банкир Пугачев задолжал около 79 миллиардов рублей
13 мая 2025, 12:23
Арбитражный суд Москвы в январе проверит обоснованность требования ВПБ в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к Беджамову в размере около 143,6 миллиарда рублей. АСВ просит включить эту сумму в реестр требований кредиторов Беджамова.
Экс-банкир, скрывающийся в Великобритании и объявленный в международный розыск, был признан банкротом в 2018 году.
Хамовнический суд Москвы в июле заочно приговорил Беджамова, обвиняемого в хищении более 156 миллиардов рублей, к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
По версии следствия МВД, в Москве в апреле 2009 года Беджамов и его сестра Лариса Маркус, бывшая президентом Внешпромбанка, создали преступную группу, в состав которой вошли вице-президент Екатерина Глушакова, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Суд оставил экс-банкиру Мотылеву одну из его квартир в Москве
28 августа 2025, 06:30
По декабрь 2015 года они присвоили вверенные Маркус денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия - всего на сумму более 156 миллиардов рублей.
Маркус и Глушакова уже были осуждены за хищение денежных средств банка к различным срокам лишения свободы.
Внешпромбанк обанкротился в 2016 году, его долги ориентировочно превышают 215 миллиардов рублей.
Суд - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Дело против экс-главы "Главзарубежстроя" связано с попыткой хищения средств
6 марта 2025, 04:50
 
ПроисшествияМоскваВеликобританияГеоргий БеджамовЛариса МаркусАгентство по страхованию вкладовВнешпромбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала