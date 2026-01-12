https://ria.ru/20260112/sud-2067317421.html
Суд отказался включить требования Беджамова в реестр кредиторов ВПБ
Суд отказался включить требования Беджамова в реестр кредиторов ВПБ - РИА Новости, 12.01.2026
Суд отказался включить требования Беджамова в реестр кредиторов ВПБ
Арбитражный суд Москвы отказался включить требования Буньковского экспериментального завода в размере свыше 3 миллиардов рублей в реестр требований кредиторов... РИА Новости, 12.01.2026
Суд отказался включить требования Беджамова в реестр кредиторов ВПБ
Суд не признал обязательства экс-бенефициара ВПБ Беджамова перед заводом
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался включить требования Буньковского экспериментального завода в размере свыше 3 миллиардов рублей в реестр требований кредиторов Георгия Беджамова, которого в материалах уголовного дела называют бывшим "теневым бенефициаром" обанкротившегося Внешпромбанка (ВПБ), говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Завод предъявил свои требования к Беджамову
еще в 2022 году, они были основаны на субсидиарной ответственности экс-банкира по долгам предприятия. Однако суды в деле о банкротстве Буньковского экспериментального завода после трех лет разбирательств не нашли оснований для привлечения Беджамова к субсидиарной ответственности.
Арбитражный суд Москвы
в январе проверит обоснованность требования ВПБ в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ
) к Беджамову в размере около 143,6 миллиарда рублей. АСВ просит включить эту сумму в реестр требований кредиторов Беджамова.
Экс-банкир, скрывающийся в Великобритании
и объявленный в международный розыск, был признан банкротом в 2018 году.
Хамовнический суд Москвы в июле заочно приговорил Беджамова, обвиняемого в хищении более 156 миллиардов рублей, к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
По версии следствия МВД, в Москве в апреле 2009 года Беджамов и его сестра Лариса Маркус
, бывшая президентом Внешпромбанка
, создали преступную группу, в состав которой вошли вице-президент Екатерина Глушакова, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие.
По декабрь 2015 года они присвоили вверенные Маркус денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия - всего на сумму более 156 миллиардов рублей.
Маркус и Глушакова уже были осуждены за хищение денежных средств банка к различным срокам лишения свободы.
Внешпромбанк обанкротился в 2016 году, его долги ориентировочно превышают 215 миллиардов рублей.