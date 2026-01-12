Рейтинг@Mail.ru
Суд в Приморье продлил арест депутата по делу о сбыте 50 килограммов ртути
09:36 12.01.2026
Суд в Приморье продлил арест депутата по делу о сбыте 50 килограммов ртути
происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока продлил на два месяца арест депутата Приморья Артавазда Оганесяна по делу о незаконном сбыте 50 килограммов ртути, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева.
В ноябре 2025 года прокуратура сообщила, что обвиняемый в незаконном сбыте 50 килограммов ртути на 28 миллионов рублей заключен под стражу. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что по делу арестован депутат законодательного собрания Приморья Артавазд Оганесян. Позже следствие сообщило, что дело по статье о сбыте ядовитых веществ возбуждено в отношении депутата законодательного собрания Приморского края и его двух знакомых. Все они заключены под стражу. Как уточняли РИА Новости в правоохранительных органах региона, пособники депутата - двое официально не работающих мужчин. Почему они решили продавать ртуть, пока выясняется. В декабре был арестован еще один предполагаемый пособник.
"Продлен срок содержания (депутата – ред.) под стражей до 13 апреля. На постановление подана апелляционная жалоба", - сказала Оленева.
ПроисшествияВладивостокПриморский край
 
 
